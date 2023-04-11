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Общественные зарядки для смартфонов ФБР назвало рассадником вирусного софта

ФБР опубликовало адресованное пользователям смартфонов и других мобильных устройств предостережение с призывом воздержаться от использования бесплатных зарядных станций, установленных в общественных местах. По сведениям ведомства, многие из этих устройств могут быть подконтрольны мошенникам и киберпреступникам — подключение смартфона, планшета или ноутбука может привести к их заражению вредоносным ПО.

Источник изображения: twitter.com/FBIDenver

Источник изображения: twitter.com/FBIDenver

«Избегайте использования бесплатных зарядных устройств в аэропортах, гостиницах или торговых центрах. Злоумышленники нашли возможность использовать общедоступные USB-порты для загрузки вредоносного и шпионского ПО на устройства. Вместо этого носите с собой собственное зарядное устройство с USB-кабелем и подключайте его к розетке», — говорится в заявлении ведомства.

Рекомендации ведомство опубликовало на своём сайте. В материалах не говорится о каких-либо конкретных инцидентах, связанных с причинением ущерба потребителям при использовании публичных зарядных устройств. В офисе ФБР в Денвере заявили, что публикация носит рекомендательный характер, и никакой конкретный инцидент для этого поводом не послужил.

Тем не менее, Федеральная комиссия по связи (FCC) США ранее заявила, что схема со взломом гаджетов через общедоступные зарядные устройства и последующей загрузкой вредоносного ПО (juice jacking) известна с 2021 года. Это ПО перехватывает регистрационные данные пользователей, связанные с различными сервисами — FCC также рекомендовала пользователям избегать подключения телефонов и других гаджетов к общественным зарядным устройствам.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: фбр, зарядное устройство, вредоносное по
фбр, зарядное устройство, вредоносное по
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