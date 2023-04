Nintendo открыла охоту на пользователя Discord, который в ответе за утечку артбука The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Японский издатель и разработчик Nintendo не оставил без внимания февральскую утечку артбука приключенческого экшена в открытом мире The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и собирается привлечь виновника к ответственности.

Напомним, 19 февраля мировые СМИ сообщили, что пользователь форума Reddit под ником JustJulienOffic (он же Julien#2743 в Discord) опубликовал более 200 страниц артбука Tears of the Kingdom с эскизами героев, врагов и локаций.

Хотя наполнение книги заметили на Reddit, первоначальная утечка случилась на одном из серверов в Discord. Сам JustJulienOffic говорил, что изображения страниц артбука ему прислал друг. Правда ли это на самом деле, неясно.

Как сообщает портал TorrentFreak, в прошедшую пятницу, 7 апреля, Nintendo обратилась в окружной суд Калифорнии с запросом обязать представителей Discord раскрыть личность выложившего артбук пользователя сервиса.

Через суд Nintendo намерена выяснить имя, адрес (в том числе электронной почты) и телефонный номер JustJulienOffic, чтобы напрямую предъявить ему обвинения в нарушении авторских прав.

Nintendo не впервой гоняться за виновниками утечек: в 2019 году платформодержатель засудил двух человек, опубликовавших страницы из руководства по Pokemon Sword и Shield. Злоумышленники получили по $150 тыс. штрафа каждый.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom поступит в продажу 12 мая для Nintendo Switch по цене $70. Злосчастный артбук должен стать счастью коллекционного издания ($130), которое выйдет одновременно с игрой.