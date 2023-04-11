Google представила функцию автоархивирования неиспользуемых приложений в Android

Иногда бывает довольно проблематично освободить хотя бы немного места в памяти смартфона. Для тех, кто не желает для этого удалять приложения, Google представила новую функцию, позволяющую ОС Android сжимать файлы редко используемого софта без необходимости полностью избавляться от ПО.

По заверениям Google, автоархивирование позволяет пользователям освобождать до 60 % места, занимаемого приложениями. При этом сохраняются все связанные с ПО пользовательские данные.

Для использования функции пользователю необходимо сделать соответствующий выбор. Если он пытается установить приложение, а места в памяти устройства нет, ему будет предложено активировать автоархивирование, после чего будет высвобожден значительный объём памяти за счёт сжатия некоторых программ.

Речь идёт о давно не использовавшемся ПО. Пользователям, которые намерены заново воспользоваться отправленными в архив приложениями, придётся выполнить обратную процедуру их разархивирования.

Известно, что архивировать можно будет не все приложения, а только те, которые реализованы в формате App Bundle. В Google надеются, что новая функция найдёт широкое применение среди владельцев бюджетных гаджетов с ограниченным объёмом памяти для хранения данных.