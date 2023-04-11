Илон Маск ликвидировал компанию Twitter Incorporated

Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) X Corporation поглотила компанию Twitter Inc. — вероятно, сделан первый шаг к превращению платформы микроблогов в суперприложение, подобное китайскому WeChat, который когда-то был мессенджером.

Слияние X Corp. и Twitter Inc. было завершено 4 апреля — эта информация была раскрыта в судебных документах, связанных с разбирательством Twitter и пользовательницы платформы Лоры Лумер (Laura Loomer), чью учётную запись заблокировали в 2019 году. В одном из документов напрямую говорится: «Twitter Inc. осуществила слияние с X Corp. и более не существует».

Официальных заявлений по поводу слияния не последовало, и, скорее всего, изменение корпоративной структуры в ближайшей перспективе не окажет влияния ни на приложение, ни на платформу, но это явно предвестник перемен. Ещё до завершения покупки Twitter Илон Маск рассказал, что он хочет превратить его в «приложение для всего» — суперприложение по образцу китайского WeChat. Есть также мнение, что бизнесмен решил консолидировать свои активы под маркой X Corp, включая принадлежащие ему доли в Tesla и Space X.

Примечательно, что владеющая службой микроблогов компания теперь зарегистрирована не в Делавэре, а в Неваде, но все долги и обязательства Twitter теперь перенесены на новую компанию. Ранее Илон Маск был владельцем доменного имени x.com — он использовался платёжным сервисом, который после слияния с Confinity превратился в PayPal. В 2017 году бизнесмен повторно выкупил домен, но сумма сделки осталась неизвестной.