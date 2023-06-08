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Ремейк Final Fantasy IX подтвердил ещё один надёжный источник, а фанаты показали, как культовая RPG могла бы выглядеть на Unreal Engine 5

Ремейк Final Fantasy IX постепенно превращается в секрет Полишинеля. Вслед за появлением в утечке GeForce Now проект подтвердил журналист Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb), а теперь — ещё один надёжный источник.

Источник изображения: Memoria Project

Источник изображения: Memoria Project

Со ссылкой на свои источники о разработке ремейка культовой RPG силами самой Square Enix теперь рассказал портал Gematsu. Сроки релиза или хотя бы официального анонса обновлённой Final Fantasy IX на настоящий момент неизвестны.

По данным инсайдера Im A Hero Too с форума ResetEra, ремейк Final Fantasy IX будет не таким амбициозным, как переосмысление Final Fantasy VII, и предложит традиционную боевую систему.

В ожидании новостей от Square Enix команда из 50 профессиональных разработчиков и художников выпустила 25-минутное видео Final Fantasy IX: Memoria Project — фанатского концепта ремейка на Unreal Engine 5.

В Memoria Project энтузиасты стремились представить мир Final Fantasy IX с современной графикой. Поиграть в этот неофициальный ремейк не получится — он создавался исключительно в демонстрационных целях.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Слухи,
Теги: final fantasy ix, square enix, ролевая игра
final fantasy ix, square enix, ролевая игра
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