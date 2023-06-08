Пользователи Reddit победили администрацию — доступ к API для некоторых приложений останется бесплатным

Администрация платформы Reddit решила сохранить бесплатным доступ к API для приложений со специальными возможностями. Это может несколько снизить напряжение, возникшее между платформой и создателями сторонних клиентов.

Доступ к API Reddit будет бесплатным с тем условием, что приложения останутся некоммерческими и будут удовлетворять нуждам пользователей с особыми потребностями. «Мы связались с некоторыми разработчиками некоммерческих приложений, предлагающих специальные возможности, и предложили им сделать исключение из наших крупномасштабных условий ценообразования», — заявил представитель платформы Тим Ратшмидт (Tim Rathschmidt) ресурсу The Verge.

Сообщество пользователей Reddit возмутилось решением администрации сделать доступ к API платным, поскольку это может обременить разработчиков неофициальных приложений непомерными расходами и вынудить закрыть проекты. Так, создатель популярного клиента Apollo Кристиан Селиг (Christian Selig) сообщил, что его проект с новыми ценами будет обходиться ему около $20 млн в год.

Модераторы сабреддита r/Blind опубликовали открытое письмо с протестом против изменения ценовой политики, которая может нанести ущерб таким проектам со специальными возможностями как RedditForBlind и Luna For Reddit. Они отметили, что новый веб-интерфейс и официальные приложения Reddit необходимых для этого сообщества функций лишены. Они попытались связаться с администрацией ресурса, но на момент публикации открытого письма их аргументы услышаны не были. Спустя несколько дней Reddit всё-таки согласился на некоторые послабления.