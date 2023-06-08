Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Пользователи Reddit победили администра...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пользователи Reddit победили администрацию — доступ к API для некоторых приложений останется бесплатным

Администрация платформы Reddit решила сохранить бесплатным доступ к API для приложений со специальными возможностями. Это может несколько снизить напряжение, возникшее между платформой и создателями сторонних клиентов.

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Доступ к API Reddit будет бесплатным с тем условием, что приложения останутся некоммерческими и будут удовлетворять нуждам пользователей с особыми потребностями. «Мы связались с некоторыми разработчиками некоммерческих приложений, предлагающих специальные возможности, и предложили им сделать исключение из наших крупномасштабных условий ценообразования», — заявил представитель платформы Тим Ратшмидт (Tim Rathschmidt) ресурсу The Verge.

Сообщество пользователей Reddit возмутилось решением администрации сделать доступ к API платным, поскольку это может обременить разработчиков неофициальных приложений непомерными расходами и вынудить закрыть проекты. Так, создатель популярного клиента Apollo Кристиан Селиг (Christian Selig) сообщил, что его проект с новыми ценами будет обходиться ему около $20 млн в год.

Модераторы сабреддита r/Blind опубликовали открытое письмо с протестом против изменения ценовой политики, которая может нанести ущерб таким проектам со специальными возможностями как RedditForBlind и Luna For Reddit. Они отметили, что новый веб-интерфейс и официальные приложения Reddit необходимых для этого сообщества функций лишены. Они попытались связаться с администрацией ресурса, но на момент публикации открытого письма их аргументы услышаны не были. Спустя несколько дней Reddit всё-таки согласился на некоторые послабления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Reddit сделает доступ к своему API платным для тех, кто обучает нейросети на контенте площадки
На Reddit появится лента с короткими видео в стиле TikTok
Reddit взломали и похитили некоторые данные сотрудников и исходные коды
Основатель Twitter Джек Дорси теперь считает, что Илону Маску не следовало покупать эту компанию
Получив возможность загружать двухчасовые видео, подписчики Twitter Blue сразу выложили полнометражный мультфильм
Бывший сотрудник ByteDance выступил с разоблачениями незаконной деятельности TikTok
Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: reddit, api, приложения
reddit, api, приложения
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22