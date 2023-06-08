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Голливудская актриса раскритиковала Blizzard за то, что не может поиграть в Diablo IV на macOS — геймеры тоже возмутились

В отличие от Diablo III, дебютировавшая после 11 лет ожиданий на этой неделе Diablo IV недоступна на компьютерах под управлением macOS. Решение Blizzard Entertainment расстроило немало пользователей операционной системы Apple, включая как минимум одну голливудскую звезду.

Источник изображения: Twitter (Julia_CaSsian)

Источник изображения: Twitter (Julia_CaSsian)

В частности, видео с критикой Blizzard записала американская актриса и комедиантка Кэрин Элейн Джонсон (Caryn Elaine Johnson), более известная как Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg). В двухминутном ролике артистка призналась, что в мире есть вещи и посерьёзнее, но мимо этой проблемы пройти не смогла.

Голдберг рассказала, что всегда использовала компьютеры Mac (по словам актрисы, это её «любимая игровая система») для Diablo, однако на релизе «четвёрки» её ждал неприятный сюрприз. То, что Diablo IV несовместима с macOS, артистка поняла лишь после покупки и попытки запуска: «Это меня очень разозлило!»

«Blizzard Entertainment, это Вупи. Вы знаете, как я люблю Diablo. Я хочу, чтобы вы позволили нам, кто использует Apple для игры, позволили нам играть на Apple! Возьмите Diablo IV и сделайте это. Дайте нам отлично провести время!» — призвала американского издателя Голдберг.

В обмен на релиз Diablo IV для macOS сейчас артистка готова уступить Blizzard пятую номерную часть: «Когда будете делать следующий запуск, то можете сказать всем: "Мы не дадим вам играть, если вы пользователь Apple и не собираетесь пересаживаться на другое [устройство]"».

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

На просьбу Голдберг уже отреагировала Blizzard, но не обещанием портировать Diablo IV на Mac. Генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон (Rod Fergusson) в Twitter написал, что не ожидал услышать на запуске игры крики в свой адрес от Вупи Голдберг. Геймеры в комментариях недовольство артистки, впрочем, поддержали.

Впрочем, даже если Blizzard не станет тратить силы для переноса Diablo IV на macOS, надежда Голдберг сыграть в игру на своём компьютере Apple ещё не потеряна: работу приложения на Mac может обеспечить инструмент Game Porting Toolkit от Apple. Первые успехи уже есть.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: diablo iv, blizzard entertainment, ролевой экшен
diablo iv, blizzard entertainment, ролевой экшен
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