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«Если мы замедлимся, гонка ИИ не остановится», — не все разработчики ИИ готовы приостановить разработки

Глава софтверной компании Palantir Алекс Карп (Alex Carp) утверждает, что только те, у кого «нет продуктов ИИ, хотят сделать паузу». Его компания объявила о дополнительных инвестициях и отвергла призывы приостановить разработки в области ИИ. «Гонка началась — вопрос только в том, останемся ли мы впереди или уступим лидерство?» — ставит вопрос ребром Алекс. Он уверен, что Запад в настоящее время обладает ключевыми коммерческими и военными преимуществами в области ИИ и не должен отказываться от них.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Если мы замедлимся, гонка ИИ не остановится. Ни одна страна в мире, особенно наши противники, не может позволить нам иметь это преимущество, — сказал он. — Изучать и разрабатывать ИИ, а затем позволить другим побеждать как в коммерческих сферах, так и в военных — плохая стратегия».

Комментарии Карпа имеют совершенно иной тон по сравнению с недавним избытком ужасных предупреждений о потенциально экзистенциальной угрозе, которую ИИ представляет для человечества, и сопутствующих призывов к замедлению или даже остановке его развития.

В марте Илон Маск (Elon Musk), Стив Возняк (Steve Wozniak), а также более 1000 других экспертов в области искусственного интеллекта и представителей IT-индустрии призвали ввести полугодовой мораторий на обучение ИИ-систем, более производительных, чем недавно представленная модель GPT-4 компании OpenAI. В открытом письме они предупредили о потенциальных рисках для общества.

В мае лидеры индустрии ИИ, в том числе руководители OpenAI и Google Deepmind, предупредили, что искусственный интеллект может привести к вымиранию человечества. В качестве одной из угроз они указали участие ИИ в разработке химического оружия нового поколения. Двое из трёх так называемых крестных отцов ИИ — Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton) и профессор Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio ) — были среди тех, кто предупреждал, что технология, которую они помогли создать, имеет огромный потенциал для причинения вреда.

Регулирующие органы многих стран изо всех сил пытаются разработать новые правила, чтобы ограничить риск применения ИИ.

Этой осенью Великобритания планирует провести глобальный саммит по ИИ, а премьер-министр Риши Сунак (Rishi Sunak) хочет, чтобы Великобритания приложила усилия, чтобы преимущества ИИ были «использованы на благо человечества». Состав участников саммита пока неизвестен, но правительство Великобритании заявило, что «соберёт вместе ключевые страны, ведущие технологические компании и исследователей, чтобы согласовать меры безопасности для оценки и мониторинга наиболее значительных рисков, связанных с ИИ».

Сунак утверждает, что Великобритания является «естественным местом» для ведения разговора об ИИ, упомянув недавние встречи с руководителями ведущих фирм, занимающихся ИИ. По его словам, этот сектор экономики, в котором занято 50 000 человек, принёс Великобритании £3,7 млрд.

Желание Сунака возглавить процесс понятно, но многие ставят под сомнение лидерство Великобритании в этой области. Аналитики считают, что Великобритания может быть слишком амбициозной, а между ЕС и США существуют резкие различия в подходах к управлению и регулированию, на которые Великобритании будет трудно влиять. Кроме того, уже существует ряд глобальных инициатив, включая Глобальный цифровой договор ООН, который имеет более прочную фундаментальную основу.

Нужно отметить, что ни одна из самых новаторских фирм в области искусственного интеллекта не базируется в Великобритании. «Вместо того, чтобы пытаться играть эту роль, Великобритания, возможно, должна сосредоточиться на поощрении ответственного поведения в исследованиях, разработке и внедрении этих технологий», — уверена Ясмин Афина (Yasmin Afina), научный сотрудник инициативы цифрового общества Chatham House.

Европейский союз разрабатывает закон об искусственном интеллекте, но признаёт, что даже в лучшем случае для его вступления в силу потребуется два с половиной года. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) считает, что будет «слишком поздно». Она сообщила о работе над добровольным кодексом, который может быть составлен в течение нескольких недель. Китай также активно разрабатывает правила использования ИИ, включая требование уведомлять пользователей всякий раз, когда используется алгоритм ИИ.

Противоречия между разработчиками ИИ и регулирующими органами будут только множиться. В дальнейшем можно ожидать массовых протестов против применения ИИ, из-за которого уже сейчас теряют работу тысячи людей, а в перспективе их число, возможно, станет измеряться миллионами.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: искусственный интеллект, ограничения, угрозы, регулирование
искусственный интеллект, ограничения, угрозы, регулирование
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