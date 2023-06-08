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«Обычно 90 кадров в секунду»: стала известна частота обновления дисплеев в Apple Vision Pro

Ранее на этой неделе на конференции WWDC компания Apple сделала множество анонсов, но продуктом, который забрал основное внимание, несомненно, стала гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Сегодня на презентации для разработчиков приложений компания рассказала, что частота обновления дисплеев Vision Pro «обычно составляет 90 кадров в секунду» и не является постоянной.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Известно, что в конструкции Vision Pro применяются дисплеи Micro-OLED с 23 миллионами пикселей. Таким образом каждый глаз имеет доступ к разрешению более 4K, что обеспечивает кристально чистое изображение без намёка на пикселизацию. Поэтому журналисты, которым посчастливилось попробовать гарнитуру, говорят о впечатляющей резкости и детализации. При этом частоту обновления дисплеев 90 Гц нельзя назвать выдающейся.

Для сравнения, частота обновления экранов базовых версий MacBook, iPhone и iPad составляет 60 Гц, но у Pro-версий каждого из этих продуктов она равна 120 Гц. Частота обновления 90 Гц у Vision Pro находится посередине между этими величинами. Кроме того, на сессии для разработчиков под названием «Создание видеоконтента для пространственных ощущений» было рассказано, что частота 90 Гц не является статичной. По словам Apple, максимальная частота обновления 96 Гц «может включаться автоматически» при воспроизведении видеоконтента с частотой 24 кадра в секунду.

Ожидается, что Apple Vision Pro выйдет на рынок в следующем году и будет стоить $3499. Такая цена делает её недоступной для большинства потребителей и аналитики прогнозируют продажи около 200 тыс. гарнитур в 2024 году.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: apple, vision pro, смешанная реальность
apple, vision pro, смешанная реальность
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