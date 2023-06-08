В Сеть попали 24 минуты геймплея и скриншоты версии Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, которой уже не суждено выйти

Версия ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, которой до февраля 2021 года занималась американская Hardsuit Labs (Blacklight: Retribution), уже никогда не увидит свет. Благодаря одному из бывших сотрудников студии, однако, у фанатов появилась возможность узнать, как выглядела та итерация проекта.

После вчерашнего объявления от новых разработчиков Bloodlines 2 пользователь форума Reddit под псевдонимом deadmoneywaseasy обнаружил в портфолио экс-дизайнера уровней Hardsuit Labs Ларри Вэлли (Larry Valley) два геймплейных ролика «пре-альфы» и ряд не демонстрировавшихся ранее публике скриншотов.

В 8-минутном отрывке герой исследует складское помещение и сражается c врагами (голыми руками и с помощью монтировки), а в 16-минутном фрагменте — бродит по коридорам заброшенной больницы в небоскрёбе Pacific Tower. Этот эпизод вдохновлялся P.T. и включал перемещения во времени (игрока перебрасывало в 1940-е годы).

Как можно заметить по обоим видео, та версия Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, над которой работал Вэлли, уже выглядела относительно презентабельно, но изобиловала недоработками: как графическими, так и, например, искусственного интеллекта. Галерея ниже включает скриншоты локаций.

Скриншоты Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 со страницы Вэлли

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ожидается на PC (Steam, GOG, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. После Hardsuit Labs проект передали другой студии. Какой именно, расскажут на сентябрьской презентации — там же обещают раскрыть, когда ждать игру.