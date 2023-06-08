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Insomniac назвала дату выхода Marvel’s Spider-Man 2, показав три концепт-арта и коллекционное издание с фигуркой Венома

Разработчики супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man 2 из Insomniac Games не обманывали, когда говорили, что уточнят сроки релиза игры вскоре после недавней PlayStation Showcase — дату выхода объявили в рамках Summer Game Fest.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, релиз проекта ожидался осенью. Слухи ходили про сентябрь, однако, как стало известно, Marvel’s Spider-Man 2 поступит в продажу лишь 20 октября текущего года эксклюзивно для PS5.

В отличие от недавней демонстрации, презентация Marvel’s Spider-Man 2 на Summer Game Fest ограничилась лишь публикацией нескольких концепт-артов. Ключевая иллюстрация прикреплена выше, а изображения с Крейвеном-охотником и Веномом — ниже.

Веномом в Marvel’s Spider-Man 2 будет не Эдди Брок

Веномом в Marvel’s Spider-Man 2 будет не Эдди Брок

Кроме того, в официальном блоге PlayStation раскрыли, что цифровые и розничные предзаказы Marvel’s Spider-Man 2 откроются 16 июня в 10:00 по местному времени. Стоимость стандартного издания игры составит $70.

Помимо стандартного издания, планируется цифровое расширенное ($80, бонусный контент) и розничное коллекционное ($230). Последнее включает 48-сантиметровую фигурку Венома.

Коллекционное издание
Бонусы за предзаказ и издания Marvel’s Spider-Man 2
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Бонусы за предзаказ
Цифровое расширенное издание
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изображения (3)

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man 2, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен, summer game fest 2023
marvel’s spider-man 2, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен, summer game fest 2023
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