В новом геймплейном трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2 подтвердили кооператив и уточнили сроки релиза

Издательство Focus Entertainment и разработчики из Saber Interactive привезли на презентацию Summer Game Fest свежий геймплейный трейлер своего боевика Warhammer 40,000: Space Marine 2 и пару новостей об игре.

Во-первых, создатели уточнили сроки выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2. Изначально заявленная на 2023 год, игра поступит в продажу ближайшей зимой для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.

Во-вторых, сюжетную кампанию Warhammer 40,000: Space Marine 2, как выяснилось, можно будет проходить не только одному с ИИ-соратниками, но и в кооперативном режиме на трёх человек.

В представленном на Summer Game Fest полутораминутном трейлере показали отрывки сюжетных заставочных роликов и игрового процесса (в том числе кооперативного) с уничтожением полчищ тиранидов.

Разработчики обещают захватывающую кампанию, кооператив с «бесконечными возможностями для перепрохождения», смертоносные способности, арсенал разрушительного оружия и текстовый перевод на русский.