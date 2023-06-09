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Новые подробности о «Проекте 92» — клоне Twitter, который делает команда Instagram*

Один из топ-менеджеров Meta* в ходе встречи показал сотрудникам компании скриншоты предварительной версии приложения микроблогов, которое разрабатывает команда Instagram*, пишет The Verge. На этапе разработки платформа носит кодовое имя Project 92, но к выходу общедоступной версии она может быть переименована в Threads.

Источник изображения: theverge.com

Источник изображения: theverge.com

Приложение будет основано на Instagram*, но получит поддержку открытого протокола децентрализованных соцсетей ActivityPub — это значит, что учётные записи можно будет переносить на другие платформы, включая Mastodon. Регистрация в новом сервисе будет производиться через систему учётных записей Instagram*, которая поможет заполнить основные поля информации о пользователе. Директор по продуктам Meta* Крис Кокс (Chris Cox) назвал на встрече со сотрудниками компании этот проект «нашим ответом Twitter».

Проект возник в ответ на недовольство, которое некоторые пользователи Twitter начали выражать после покупки службы микроблогов Илоном Маском (Elon Musk). По словам господина Кокса, блогеры и общественные деятели «заинтересованы в разумно управляемой платформе, которой они смогут доверять, и на которую можно будет положиться». При разработке в компании исходили из принципов «безопасности, простоты в использовании и надёжности», а у блогеров должно быть «стабильное место для работы и расширения аудитории».

Компания уже заручилась поддержкой одних знаменитостей и ведёт переговоры с другими — такими как Опра Уинфри (Oprah Winfrey) и Далай-лама. Работа над приложением стартовала в январе, а общедоступным оно станет, «как только мы сможем», заключил топ-менеджер Meta*.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: me, ii, twitter
me, ii, twitter
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