Анонсирован взрывной зомби-шутер John Carpenter’s Toxic Commando с кооперативом, транспортом и духом фильмов Джона Карпентера

Культовый режиссёр Джон Карпентер (John Carpenter), известный по фильмам «Нечто», «Хэллоуин» и «Побег из Нью-Йорка», врывается в игровую индустрию с кооперативным шутером John Carpenter’s Toxic Commando, за разработку которого отвечает Saber Interactive (World War Z).

События John Carpenter’s Toxic Commando развернутся в недалёком будущем, когда эксперименты по добыче энергии из ядра Земли привели к высвобождению зловещей скверны, превращающей людей в кошмарных зомби. Спасать мир отправляют отряд токсичных коммандос — то есть игроков.

Шинковать полчища монстров предстоит в команде до четырёх человек. Обещают выбор класса, средства передвижения, широкий арсенал огнестрельного оружия (также будут катаны), особые умения, прокачку навыков и мир, навеянный комедиями, боевиками и ужастиками 80-х — в особенности работами Карпентера.

«Рад работать над новой видеоигрой с Focus и Saber. Послушайте, я обожаю стрелять по зомби, но мне постоянно твердят, что они называются заражёнными. Да ладно. Это же гули, чувак. Они классно взрываются и их целая туча. Люди полюбят эту игру», — поделился Карпентер в официальном пресс-релизе.

Премьера John Carpenter’s Toxic Commando ожидается в 2024 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. ПК-версия при этом будет эксклюзивом Epic Games Store. Через страницу на официальном сайте игры можно записаться в добровольцы на грядущее закрытое бета-тестирование.