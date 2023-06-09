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Lynk+ показала концепт необслуживаемой СЖО для видеокарт со сменными водоблоками

Немецкий производитель систем жидкостного охлаждения Lynk+ представил концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт AMD и NVIDIA. В настоящий момент прототип системы охлаждения совместим только с видеокартами Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 3080, однако в перспективе производитель планирует расширить поддержку разных графических ускорителей.

Источник изображений: YouTube / der8auer

Источник изображений: YouTube / der8auer

Основной водоблок системы охлаждения изготавливается из алюминия литьём под давлением. Область охлаждения графического процессора обрабатывается на станке с ЧПУ для формирования теплообменной поверхности с микроканальной структурой. Для подключения к водоблоку доступны внешние радиаторы типоразмера 240 и 360 мм. В их конструкцию включена помпа, а также дополнительные элементы, включая карманы для улавливания пузырьков воздуха.

Главной особенностью СЖО Lynk+ являются её разъёмные соединения, которые делают новинку модульной. Водоблок предусматривает быстрое и простое подключение или отсоединение шлангов. В потребительской версии компания планирует реализовать удобную и надёжную систему фиксации шлангов. Модульная конструкция позволит отсоединить радиатор без необходимости извлечения видеокарты и слива жидкости. При необходимости можно расширить контур, добавив, например, ещё один радиатор, а при покупке новой видеокарты — заменить водоблок, оставив внешнюю часть прежней.

Работу прототипа СЖО с 360-мм радиатором, установленным на видеокарту Radeon RX 7900 XTX, продемонстрировали в стресс-тесте Furmark.

Температура видеокарты при энергопотреблении 345 Вт в рамках теста не превысила 50 градусов Цельсия, а в самой горячей точке GPU составила 76 градусов, что является весьма достойным результатом.

О том, когда такая система охлаждения может появиться на рынке, пока ничего не сообщается. Информация о её потенциальной стоимости тоже не указывается.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения, видеокарты,
Теги: система жидкостного охлаждения, концепт, видеокарта
система жидкостного охлаждения, концепт, видеокарта
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