Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name не выйдет в России, но получит перевод на русский — новый трейлер, дата релиза и системные требования

Вслед за недавней утечкой издательство Sega и разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio на презентации Summer Game Fest показали официальный трейлер приключенческого экшена Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Обнародованная порталом PSDeals информация полностью подтвердилась. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name действительно поступит в продажу 9 ноября для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Вслед за анонсом за пределами России стартовали предзаказы. Стоимость Like a Dragon Gaiden составит $50 вместо полновесных $60, так как по размеру игра будет уступать полноценным частям серии.

Страница Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже появилась в Steam, однако с российского аккаунта ознакомиться с ней нельзя. Тем не менее описание переведено на русский — заявлена и текстовая локализация.

Помимо прочего, страница Like a Dragon Gaiden в Steam подтверждает наличие Denuvo и раскрывает системные требования — они у новой игры почти такие же, как у февральской Like a Dragon: Ishin! (появились видеокарты Intel, пропало упоминание размера):

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики с FSR 1.0 в режиме «Баланс»)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903, сборка 18362);

процессор: Intel Core i5-3470 с 3,2 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 3,1 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 Гбайт), AMD Radeon RX 460 (2 Гбайт) или Intel Arc A380 (6 Гбайт);

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: 12.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики без FSR)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903, сборка 18362);

процессор: Intel Core i7-4790 с 3,6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 3,2 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гбайт) или Intel Arc A750 (8 Гбайт);

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: 12.

По сюжету после событий Yakuza 6 легендарный якудза Кадзума Кирю инсценировал свою гибель и отказался от имени (герой скрывается под псевдонимом Дзёрю), чтобы защитить близких, но вновь оказывается втянут в конфликт.

Обещают захватывающий сюжет, яркие сражения, два боевых стиля, интересные побочные миссии и «бесконечные развлечения» (караоке, кабаре, секретная арена и так далее) в Сотенбори, Иокогаме и загадочном Замке.