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Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name не выйдет в России, но получит перевод на русский — новый трейлер, дата релиза и системные требования

Вслед за недавней утечкой издательство Sega и разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio на презентации Summer Game Fest показали официальный трейлер приключенческого экшена Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Обнародованная порталом PSDeals информация полностью подтвердилась. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name действительно поступит в продажу 9 ноября для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Вслед за анонсом за пределами России стартовали предзаказы. Стоимость Like a Dragon Gaiden составит $50 вместо полновесных $60, так как по размеру игра будет уступать полноценным частям серии.

За предзаказ дают набор легендарных бойцов (на скриншоте) для секретной арены

За предзаказ дают набор легендарных бойцов (на скриншоте) для секретной арены

Страница Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже появилась в Steam, однако с российского аккаунта ознакомиться с ней нельзя. Тем не менее описание переведено на русский — заявлена и текстовая локализация.

Помимо прочего, страница Like a Dragon Gaiden в Steam подтверждает наличие Denuvo и раскрывает системные требования — они у новой игры почти такие же, как у февральской Like a Dragon: Ishin! (появились видеокарты Intel, пропало упоминание размера):

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики с FSR 1.0 в режиме «Баланс»)

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903, сборка 18362);
  • процессор: Intel Core i5-3470 с 3,2 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 3,1 ГГц;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 Гбайт), AMD Radeon RX 460 (2 Гбайт) или Intel Arc A380 (6 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики без FSR)

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903, сборка 18362);
  • процессор: Intel Core i7-4790 с 3,6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 3,2 ГГц;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гбайт) или Intel Arc A750 (8 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12.

По сюжету после событий Yakuza 6 легендарный якудза Кадзума Кирю инсценировал свою гибель и отказался от имени (герой скрывается под псевдонимом Дзёрю), чтобы защитить близких, но вновь оказывается втянут в конфликт.

Обещают захватывающий сюжет, яркие сражения, два боевых стиля, интересные побочные миссии и «бесконечные развлечения» (караоке, кабаре, секретная арена и так далее) в Сотенбори, Иокогаме и загадочном Замке.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: like a dragon gaiden: the man who erased his name, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен, summer game fest 2023
like a dragon gaiden: the man who erased his name, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен, summer game fest 2023
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