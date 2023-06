«Та самая Diablo, которую мы заслужили»: фанаты остались в восторге от нового геймплейного тизера Path of Exile 2

Условно-бесплатный ролевой экшен Path of Exile 2 от новозеландской студии Grinding Gear Games должен был выйти ещё в 2022 году, однако на дворе уже середина 2023-го, а игры всё нет. Зато есть небольшой тизер с недавнего шоу Summer Game Fest.

В минутном геймплейном ролике героиня-волшебница отбивается с помощью мощных заклинаний от монстров, постепенно отступая под вражеским напором вглубь тропической локации.

Как только начинает казаться, что героиня вот-вот справится с очередной волной противников, стену за спиной игрока пробивает великан. На этой неожиданной встрече ролик и подходит к концу.

Несмотря на скоротечность, ролик уже набрал более 16 тыс. лайков. Игроки хвалят боевую систему, атмосферу, анимации, а также проводят параллели с Diablo IV: «Та самая Diablo, которую мы заслужили», — говорит TopheBrando про Path of Exile 2.

Подробностями Path of Exile 2, включая дату запуска «беты», разработчики поделятся 28 июля в рамках фестиваля ExileCon. На мероприятии также ожидаются новости о Path of Exile: Mobile и расширении 3.22 для оригинальной Path of Exile.