Хакеры атакуют российские компании под видом рассылки писем о призыве и мобилизации

В этом месяце хакеры провели массовую рассылку фишинговых писем российским компаниям. Вредоносные сообщения отправлялись под видом документов от госорганов о призыве и мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Bi.Zone.

В сообщении сказано, что злоумышленники использовали технику спуфинга или подделки адреса отправителя. Получатели получали сообщения с темами «Призыв на мобилизацию», «Всеобщая мобилизация 2023», «Сверка документов Военкомат», «Призывники 2023 список». Электронное письмо также содержало архив или ссылку для его скачивания. В самом же архиве находился вредоносный файл, осуществляющий установку трояна DCRat, который позволяет получить полный контроль над скомпрометированной системой.

«С помощью DCRat злоумышленники делают скриншоты, записывают последовательность нажатия клавиш, получают содержимое буфера обмена и т.д. В итоге у преступников могут оказаться логины и пароли от корпоративный аккаунтов, финансовая информация, персональные данные, а также другие конфиденциальные сведения», — говорится в сообщении Bi.Zone.

По данным компании Positive Technologies, работающей в сфере информационной безопасности, количество хакерских атак на российские компании с помощью вирусов шифровальщиков, которые шифрую данные на скомпрометированных устройствах и требуют выкуп за восстановление работоспособности, с начала года выросло на 77 % в годовом выражении. Эту тенденцию также подтвердили в компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), добавив, что количество таких атак в период с января по май этого года выросло на 50-60 %.