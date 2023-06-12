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Платы видеокарт Gigabyte GeForce RTX 30-й серии трескаются — специалист по печатным платам объяснил, почему это может происходить

Некоторые владельцы видеокарт GeForce RTX 30-й серии от Gigabyte столкнулись с проблемой растрескивания печатных плат видеокарт в месте фиксатора, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe. Из более ранних сообщений известно, что производитель не признаёт такие случаи гарантийными, поскольку речь идёт о механических повреждениях видеокарты и здесь сложно доказать, что владелец карты использовал комплектную подставку для видеокарты, чтобы избежать её провисания.

Источник изображения: eBay

Источник изображения: eBay

Своим мнением об указанной проблеме и её вероятной причине поделился пользователь Twitter 0xcats, имеющий опыт в проектировании печатных плат. Отзывы пользователей, а также фотографии подтверждают, что печатные платы видеокарт растрескиваются в месте фиксатора PCIe. Поскольку современные видеокарты становятся с каждым поколением всё больше и тяжелее, эта область печатной платы, после установки видеокарты в слот PCIe x16, подвергается значительной нагрузке под весом ускорителя. Однако это лишь часть проблемы. По мнению 0xcats, основной причиной может являться конструктивный недостаток печатных плат видеокарт Gigabyte.

Как отмечает 0xcats, Gigabyte решила сделать на печатных платах своих видеокарт более высокий вырез для фиксатора PCIe, фактически превратив этот крошечный участок платы во второстепенную точку изгиба. На фотографии ниже специалист отметил область наибольшей деформации, которая охватывает участок отверстия для установки элемента крепления системы охлаждения к печатной плате. По словам 0xcats, здесь нет никакого откровения, поскольку это хорошо задокументированная проблема, о которой разработчики печатных плат знают уже много лет.

Почему инженеры Gigabyte решили сделать вырез для фиксатора PCIe выше стандартного — это вопрос, требующий ответа. По мнению 0xcats, производитель мог пойти на такой шаг, поскольку предполагал, что стабильность конструкции можно будет компенсировать более высокими защёлками разъёма PCIe на современных материнских платах. Все предоставленные пользователями фотографии с растрескавшимися печатными платами объединяет одно: трещины проявляются в районе монтажного отверстия области системы охлаждения видеокарты, отвечающей за охлаждение памяти и крепления задней прижимной пластины GPU. По оценке 0xcats, это результат чрезмерной нагрузки на самую узкую часть печатной платы.

Печатные платы состоят из множества слоёв, в каждом из которых проведены линии для передачи сигналов между различными компонентами видеокарты. Даже незначительный изгиб печатной платы может приводить к нарушению этих линий. По словам 0xcats, на печатных платах есть несколько потенциальных мест изгиба. Основными являются область GPU, а также крепёжных отверстий системы охлаждения. Чем дальше от крепёжных отверстий распределяется вес ускорителя, тем сильнее вероятность проявления изгиба.

Розовой линей выделена область наиболее возможного места изгиба видеокарты.

Розовой линей выделена область наиболее вероятного места изгиба видеокарты. Синим отмечен высокий вырез фиксатора PCIe

Для решения проблемы растрескивания печатных плат 0xcats предложил несколько идей. Во-первых, необходимо убрать из области фиксатора PCIe все критически важные линии передачи сигналов. Кроме того, необходимо максимально сократить вырез самого фиксатора для увеличения площади опоры, а все слои области печатной платы самого фиксатора усилить медью.

Многие современные видеокарты поставляются с комплектными подставками, предназначенными для предотвращения провисания ускорителя. По мнению 0xcats, эти подставки не так эффективно справляются со своей задачей, как специальные кронштейны, которые несколько поколений назад устанавливались в заднюю часть больших моделей видеокарт, а в качестве точки опоры использовали элементы компьютерного корпуса, что обеспечивало более надёжную фиксацию видеокарты.

К слову, та же Gigabyte недавно выпустила обновлённую модель GeForce RTX 4090 WindForce V2 24G, которая поставляется с комплектным держателем видеокарты нового формата.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

В отличие от других держателей, которые обычно устанавливаются в нижние слоты расширения корпуса под видеокартой или выполнены в виде подставок, держатель GeForce RTX 4090 WindForce V2 24G крепится к отверстиям в материнской плате.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: gigabyte, видеокарта, дефект, печатная плата
gigabyte, видеокарта, дефект, печатная плата
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