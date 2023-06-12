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Ведущие производители дисплеев в КНР заявили о минимальном влиянии японских санкций на свой бизнес

С первого июля вступят в силу новые ограничения на поставку в Китай 23 типов оборудования из Японии, которое может использоваться для производства полупроводниковых компонентов, а также ряда материалов. Китайские производители дисплеев, контролирующие до половины мирового рынка, уже заявили, что грядущие санкции их бизнес затронут в минимальной степени.

Источник изображения: TCL Technology

Источник изображения: TCL Technology

Такие заявления, как поясняет издание South China Morning Post, китайским компаниям пришлось сделать под нажимом инвесторов, которые выразили озабоченность возможным влиянием новых санкций на бизнес китайских производителей панелей, используемых в широком ассортименте электронных устройств. Компания TCL Technology, в частности, является вторым по величие производителем телевизоров в мире. Руководству пришлось успокаивать инвесторов, заявляя об увеличении доли отечественных компонентов и материалов в цепочке поставок, а также готовности пристально следить за изменениями ситуации и быстро реагировать на них.

Крупнейшему в Китае производителю панелей для дисплеев — компании BOE Technology, пришлось заявить о минимальном влиянии возможных санкций со стороны Японии на свой бизнес. При этом руководство сочло нужным подчеркнуть, что компания удвоила усилия по стабилизации поставок компонентов и поиску отечественных альтернатив. BOE приходится оказывать китайским поставщикам финансовую поддержку в обмен на гарантии разработки замещающих импортные аналоги компонентов и материалов.

Китайские производители дисплеев в целом контролируют более половины мирового рынка, но в вопросах получения необходимого оборудования они сильно зависят от японских поставщиков. Помимо японского направления, китайским компаниям приходится искать альтернативу поставляемому из Южной Кореи оборудованию, поскольку власти США склоняют к консолидации санкционных усилий против КНР руководство и этой страны. В прошлом году японское оборудование для разных операций в сфере литографии составляло от 28 до 59 % профильного импорта в Китай. Японским производителям санкции против КНР тоже не приносят выгоды, поскольку для них местный рынок является крупнейшим.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: китай, китайские производители, япония, санкции, дисплеи
китай, китайские производители, япония, санкции, дисплеи
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