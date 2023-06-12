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Процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KS получат более скромную упаковку к октябрю, намекая на выход преемников

Несколько лет назад Intel взяла за правило выделять старшую модель процессора в настольном семействе Core i9 необычным оформлением коробки в розничной комплектации. Первенец серии даже получил не слишком удобную в транспортировке коробку в форме додекаэдра. По мере выхода новых процессоров этого класса предшественники переходили на более скромную упаковку, и флагманские модели Raptor Lake такая участь постигнет к октябрю.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Об этом позволяет судить рассылка для клиентов Intel, которая на прошлой неделе была оформлена в виде уведомления PCN 119590-00. В розничном исполнении, как гласит документ, процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KS со второго октября будут поставляться в коробках нового дизайна, который на обеих иллюстрациях изображён справа. Форму параллелепипеда они сохранят, но за счёт сокращения габаритных размеров на один поддон при транспортировке будет помещаться уже не 324, а 1620 коробок. Такая оптимизация позволит экономить на логистике, поскольку коробки с процессорами будут занимать меньше места на складе и в транспортных средствах при перевозке.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Отличить Core i9-13900KS можно будет по ярлыку «Special Edition». История подобных изменений говорит о том, что флагманские модели потребительских процессоров Intel меняют розничную упаковку на упрощённую непосредственно накануне появления преемников. Как ожидается, в сентябре компания представит семейство процессоров Raptor Lake Refresh, которое сможет работать в существующих материнских платах с разъёмом LGA1700. Компания Gigabyte, например, уже готовит к их выходу микрокод своих материнских плат. Тактовые частоты новых моделей вырастут, а это как раз один из главных параметров, на которые ориентируются покупатели флагманских моделей. Существующие Core i9-13900K и Core i9-13900KS при этом должны будут уйти в тень. Компания невольно даёт понять, когда этот процесс начнётся.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: процессор, intel, raptor lake
процессор, intel, raptor lake
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