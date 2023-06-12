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Гоночный симулятор Forza Motorsport выйдет 10 октября

В рамках презентации Xbox Games Showcase разработчики из Turn 10 Studios объявили, что их автосимулятор Forza Motorsport выйдет 10 октября текущего года. Изначально Forza Motorsport должна была увидеть свет весной, но премьеру решили отложить.

Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник изображения: Xbox Game Studios

Анонс даты релиза сопроводили зрелищным трейлером с гонками в разных режимах. Forza Motorsport предложит на старте более 500 транспортных средств, среди которых будет около 100 новинок.

Для автосимулятора также заявлены одиночный режим «Карьера», новый онлайн-режим, 800 апгрейдов для автомобилей и 20 проработанных трасс.

Forza Motorsport выйдет на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. На релизе игра также пополнит библиотеку сервиса Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Гонки, Xbox,
Теги: forza motorsport, turn 10 studios, xbox game studios, гоночный симулятор
forza motorsport, turn 10 studios, xbox game studios, гоночный симулятор
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