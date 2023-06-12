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Игры Microsoft на Xbox Games Showcase: полноценный трейлер Fable, сроки выхода Avowed и Senua's Saga: Hellblade II, Monkey Island в Sea of Thieves

Помимо совершенно новых игр от Xbox Game Studios, на прошедшей 11 июня презентации Xbox Games Showcase показали немало уже анонсированных ранее проектов. Мы собрали их в одном материале.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Первым полноценным трейлером (даже со щепоткой геймплея) на Xbox Games Showcase обзавёлся фэнтезийный ролевой экшен Fable от Playground Games. Игра создаётся для PC, Xbox Series X и S, а также Game Pass. Сроков выхода до сих пор нет.

В двухминутном ролике «овощной энтузиаст» Дейв, которого играет известный по сериалу «Компьютерщики» британский комик Ричард Айоади (Richard Ayoade), возвещает о закате эпохи героев и почти тут же сталкивается с одним из них.

Геймплейный трейлер и сроки релиза на Xbox Games Showcase получила Avowed — фэнтезийная ролевая игра от Obsidian Entertainment выйдет в начале 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass.

События Avowed развернутся на полном загадок и опасностей острове Живые Земли в мире Эора (Pillars of Eternity). Обещают последствия принятых решений, компаньонов и широкий выбор оружия (мечи, пистолеты, магия).

Надежды фанатов не оправдались: сиквел Hellblade: Senua’s Sacrifice не выйдет в 2023 году. Новый трейлер подтвердил, что Senua's Saga: Hellblade II увидит свет лишь в 2024-м на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass.

Четырёхминутный ролик демонстрирует кельтскую воительницу Сенуа в наполненной голосами пещере. Обещают кинематографичную графику на Unreal Engine 5 и глубокий сюжет о преодолении тьмы как внутри, так и снаружи.

Кроме того, на Xbox Games Showcase рассказали о новых кроссоверах в уже вышедших играх Xbox Game Studios — пиратском экшене Sea of Thieves и авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator.

В Sea of Thieves уже 20 июля начнётся событие The Legend of Monkey Island по мотивам культовой серии квестов от Lucasfilm Games (с участием Гайбраша Трипвуда и ЛеЧака), а 3 ноября в Microsoft Flight Simulator появится орнитоптер из мира «Дюны».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Приключение, Анонс, Xbox,
Теги: fable, avowed, senua's saga: hellblade ii, sea of thieves, monkey island, microsoft flight simulator
fable, avowed, senua's saga: hellblade ii, sea of thieves, monkey island, microsoft flight simulator
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