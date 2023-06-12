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Avatar: Frontiers of Pandora можно будет пройти вдвоём — дата выхода, новый трейлер и геймплей

Издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment (серия The Division, Star Wars Outlaws) в рамках июньского шоу Ubisoft Forward раскрыли точную дату выхода приключенческого экшена от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, Avatar: Frontiers of Pandora была представлена Ubisoft в июне 2021 года и, по слухам, должна была выйти ещё 18 ноября 2022-го, однако релиз перенесли: до недавних пор премьера ожидалась с апреля 2023 года по март 2024-го.

Как стало известно, Avatar: Frontiers of Pandora поступит в продажу 7 декабря 2023 года для PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Вслед за анонсом стартовали предзаказы ($70 за стандартное издание), но в российском сегменте они недоступны.

По сюжету корпорация RDA похищает и обучает детей народа На'ви, включая героя Frontiers of Pandora. Счастливый случай позволяет ему на 15 лет уйти в криогенный сон, но, проснувшись, он оказывается чужим в своём же мире.

Игрокам предстоит узнать, как быть На'ви, заручиться поддержкой кланов и дать бой RDA. По мере оттеснения вражеских сил из западного рубежа Пандоры окружение будет исцеляться, давая доступ к новым возможностям и ресурсам для крафта.

Протагонист обладает силой и ловкостью своего народа, может приручить и оседлать драконоподобных банши, умеет обращаться с традиционным оружием На'ви (луки, метательные копья) и людским (штурмовые винтовки, дробовики).

Обещают онлайновый кооператив на двоих, самостоятельную историю, опасный открытый мир, редактор персонажа (телосложение, голос, краска для тела), потрясающую графику и настройки доступности.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: avatar: frontiers of pandora, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен, ubisoft forward
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