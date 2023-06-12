Галактика новых возможностей: экшен с открытым миром Star Wars Outlaws от авторов The Division позволит провернуть «одно из величайших ограблений в истории»

Издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, серия The Division) на шоу Xbox Games Showcase представили дебютный трейлер своей игры по «Звёздным войнам», подтверждённой ещё в начале 2021 года.

Как стало известно, проект называется Star Wars Outlaws и представляет собой экшен в открытом мире, события которого развернутся между пятым («Империя наносит ответный удар») и шестым («Возвращение джедая») эпизодами киносаги.

Игрокам достанется роль «хитрой негодяйки» Кей Весс (что-то вроде женского аналога Хана Соло), которой вместе со своим верным компаньоном Никс предстоит провернуть «одно из величайших ограблений в истории Внешнего Кольца».

Обещают опасные, но прибыльные миссии и исследование планет (как знаковых, так и новых). В ходе своего приключения Кей будет драться, воровать и пытаться перехитрить преступные синдикаты.

Релиз Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году (возможно, до конца марта) на PC, PS5, Xbox Series X и S. Первый геймплей покажут на шоу Ubisoft Forward — трансляция стартует 12 июня в 19:45 по Москве.