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В среду ЕС может предъявить Google обвинения в антиконкурентном поведении на рекламном рынке, что грозит новым штрафом

Европейский союз может вскоре предъявить Google официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства на рекламном рынке, что может привести к огромным штрафам и нанести удар по её рекламному бизнесу, обеспечивающему львиную долю доходов американского поискового гиганта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

По словам источников, новый иск, который может быть предъявлен в среду, является наиболее значимым за текущий пятилетний срок полномочий Европейской комиссии. Он ознаменует новую эскалацию напряжённости во взаимоотношениях антимонопольного регулятора и Google, которая уже привела к трём штрафам со стороны ЕС на общую сумму более €8 млрд. О том, что компания может столкнуться с новым расследованием ЕС, сообщалось в прошлом году.

Хотя максимальный штраф за нарушение антимонопольного законодательства ЕС составляет 10 % от объёма глобальных продаж компании, на деле такое наказание применяется редко. Вместо этого регулирующие органы обычно требуют произвести изменения в структуре компаний, что может оказаться ещё более обременительным для них.

ЕС впервые начал расследование в отношении рекламного бизнеса Google в 2021 году. В ходе расследования Еврокомиссия изучала, каким образом компания могла препятствовать конкурентам в доступе к пользовательским данным для онлайн-рекламы, а также предоставляла ли она приоритет в использовании данных своим сервисам в ущерб другим рекламодателям.

Также рассматривалась возможность сговора Google с Meta* Platforms Inc., но расследование по этому поводу было прекращено в конце 2022 года, хотя до этого, в сентябре 2022 года, расследование возможных нарушений Google на рынке онлайн-рекламы было расширено после того, как антимонопольный орган Португалии представил новые факты.

Помимо ЕС, расследования в отношении рекламных технологий Google ведут в Великобритании и США. Компания отрицает обвинения, пытаясь доказать их необоснованность.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, евросоюз, антимонопольное расследование
google, евросоюз, антимонопольное расследование
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