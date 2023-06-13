В среду ЕС может предъявить Google обвинения в антиконкурентном поведении на рекламном рынке, что грозит новым штрафом

Европейский союз может вскоре предъявить Google официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства на рекламном рынке, что может привести к огромным штрафам и нанести удар по её рекламному бизнесу, обеспечивающему львиную долю доходов американского поискового гиганта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, новый иск, который может быть предъявлен в среду, является наиболее значимым за текущий пятилетний срок полномочий Европейской комиссии. Он ознаменует новую эскалацию напряжённости во взаимоотношениях антимонопольного регулятора и Google, которая уже привела к трём штрафам со стороны ЕС на общую сумму более €8 млрд. О том, что компания может столкнуться с новым расследованием ЕС, сообщалось в прошлом году.

Хотя максимальный штраф за нарушение антимонопольного законодательства ЕС составляет 10 % от объёма глобальных продаж компании, на деле такое наказание применяется редко. Вместо этого регулирующие органы обычно требуют произвести изменения в структуре компаний, что может оказаться ещё более обременительным для них.

ЕС впервые начал расследование в отношении рекламного бизнеса Google в 2021 году. В ходе расследования Еврокомиссия изучала, каким образом компания могла препятствовать конкурентам в доступе к пользовательским данным для онлайн-рекламы, а также предоставляла ли она приоритет в использовании данных своим сервисам в ущерб другим рекламодателям.

Также рассматривалась возможность сговора Google с Meta * Platforms Inc., но расследование по этому поводу было прекращено в конце 2022 года, хотя до этого, в сентябре 2022 года, расследование возможных нарушений Google на рынке онлайн-рекламы было расширено после того, как антимонопольный орган Португалии представил новые факты.

Помимо ЕС, расследования в отношении рекламных технологий Google ведут в Великобритании и США. Компания отрицает обвинения, пытаясь доказать их необоснованность.