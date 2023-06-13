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SpaceX в 200-й раз успешно приземлила первую ступень космической ракеты

Компании SpaceX удалось успешно выполнить сразу две миссии в течение суток. С разницей в менее чем 14 часов она отправила на орбиту очередную партию спутников Starlink, а также выполнила «юбилейную» миссию Transporter-8, в ходе которой в космос доставили сразу 72 различных космических аппарата.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

В 10:10 по московскому времени 12 июня с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с 52 спутниками Starlink. Её первая ступень совершила успешную посадку на беспилотную плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане уже через 8,5 минут. Через 65 минут после взлёта спутники были выведены на орбиту.

Несколько позже, в 00:35 13 июня по московскому времени (17:35 12 июня по местному времени) с базы Ванденберг в Калифорнии состоялся ещё один старт ракеты SpaceX — в рамках миссии Transporter-8 в космос отправили 72 спутника различного назначения от разных разработчиков.

Выполненная в рамках данной миссии посадка первой ступени стала для SpaceX юбилейной — многоразовый ускоритель успешно вернулся на Землю уже в 200-й раз. Первая ступень вернулась на территорию базы чуть раньше, чем через восемь минут после взлёта, как и планировалось. Для конкретной использованной ступени это был уже девятый полёт. В целом подобные миссии с возвращаемыми ступенями начали выполняться ещё в декабре 2015 года и с тех пор превратились почти в рутину.

Через час после старта 72 спутника стали отделяться от второй ступени в течение 24-минутного интервала. Transporter-8 является уже восьмой миссией компании, в ходе которой доставлялся «смешанный» груз и уже третий полёт такого типа только в 2023 году. 3 января стартовала Transporter-6 — ракета несла 114 спутников на орбиту, Transporter-7 позволила вывести 51 спутник 15 апреля.

Первая миссия Transporter-1 была рекордной — в январе 2021 года SpaceX вывела на орбиты сразу 143 спутника различного назначения.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос,
Теги: spacex, starlink, transporter, космос, сша
spacex, starlink, transporter, космос, сша
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