SpaceX в 200-й раз успешно приземлила первую ступень космической ракеты

Компании SpaceX удалось успешно выполнить сразу две миссии в течение суток. С разницей в менее чем 14 часов она отправила на орбиту очередную партию спутников Starlink, а также выполнила «юбилейную» миссию Transporter-8, в ходе которой в космос доставили сразу 72 различных космических аппарата.

В 10:10 по московскому времени 12 июня с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с 52 спутниками Starlink. Её первая ступень совершила успешную посадку на беспилотную плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане уже через 8,5 минут. Через 65 минут после взлёта спутники были выведены на орбиту.

Несколько позже, в 00:35 13 июня по московскому времени (17:35 12 июня по местному времени) с базы Ванденберг в Калифорнии состоялся ещё один старт ракеты SpaceX — в рамках миссии Transporter-8 в космос отправили 72 спутника различного назначения от разных разработчиков.

Выполненная в рамках данной миссии посадка первой ступени стала для SpaceX юбилейной — многоразовый ускоритель успешно вернулся на Землю уже в 200-й раз. Первая ступень вернулась на территорию базы чуть раньше, чем через восемь минут после взлёта, как и планировалось. Для конкретной использованной ступени это был уже девятый полёт. В целом подобные миссии с возвращаемыми ступенями начали выполняться ещё в декабре 2015 года и с тех пор превратились почти в рутину.