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Google Pixel 8 Pro получит тройную камеру и инфракрасный термометр

Предстоящей осенью ожидается выход смартфонов Google Pixel 8, и, похоже, производитель решил сохранить для них применяемую в актуальных Pixel 7 схему комплектации камер. Как и раньше, модель Pro получит более богатый набор, чем базовая, выяснил ресурс Android Authority.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

Дебютировавшие в прошлом году Google Pixel 7 и 7 Pro оснащены одинаковыми основными камерами на базе датчиков Samsung Isocell GN1. Смартфоны Pixel 8 и 8 Pro получат более продвинутый 50-мегапиксельный сенсор Isocell GN2, который захватывает на 35 % больше света при сниженном времени экспозиции. Это значит, что повысится качество снимков при слабом освещении, а размытых изображений станет меньше.

Сверхширокоугольные камеры у смартфонов будут разными. Базовый Pixel 8 получит сенсор Sony IMX386, перекочевавший ещё с модели Pixel 6, тогда как Pixel 8 Pro будет оснащаться 64-мегапиксельным IMX787 — к слову, тем же самым, что используется в основной камере у бюджетного Pixel 7A. При этом у Pixel 8 и 8 Pro расширится поле обзора широкоугольной камеры: у первого с 0,67x до 0,55x, а у второго — с 0,55x до 0,49x. Телеобъектив на Pixel 8 Pro снова получит 5-кратное оптическое увеличение и 48-мегапиксельный сенсор Samsung. Сохранится и 11-мегапиксельный сенсор Samsung у фронтальной камеры.

Наконец, источник подтвердил, что Google Pixel 8 Pro будет оборудован бесконтактным инфракрасным термометром.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: google, pixel, камера
google, pixel, камера
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