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В России узаконят принудительное лицензирование ПО, но использовать софт бесплатно не разрешат

Российские власти прорабатывают поправки к законодательству, которые регламентируют принудительное лицензирование иностранной интеллектуальной собственности. Для этого будет создан отдельный список программ, товаров, фильмов, музыки и другой продукции, выяснили «Известия».

Источник изображения: StartupStockPhotos / pixabay.com

Источник изображения: StartupStockPhotos / pixabay.com

Российские компании смогут без согласия правообладателей использовать товары и объекты интеллектуальной собственности, внесённые в специальный список. Механизм сможет применяться лишь в отдельных случаях, причём использование объектов из этого списка не будет безвозмездным — предусмотрены выплаты компенсаций. Об этом идёт речь в письме от 19 мая, которое Министерство цифрового развития направило в «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ) — документ подписан директором департамента развития отрасли информационных технологий Дмитрием Никитиным.

Минцифры при поддержке других ведомств прорабатывает «комплексную модель внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающую возможность правительству делегировать федеральным органам исполнительной власти полномочия по формированию перечней товаров и объектов интеллектуальной собственности, в том числе программного обеспечения, которые могут использоваться при определённых условиях без согласия правообладателей с выплатой им соответствующей компенсации», гласит документ. Пока этот механизм коснётся лишь иностранного ПО, добавили в Минцифры: «Задача поправок — дать возможность временного использования иностранного ПО, без которого не может обойтись компания, и поэтапного перехода на отечественные продукты. При этом не поощряя пиратство и направляя средства от использования иностранного ПО на развитие российских продуктов».

Необходимость в принудительном лицензировании прочих объектов интеллектуальной собственности отсутствует, подтвердили опрошенные «Известиями» эксперты: в отрасли и ведомствах сформировался консенсус, что медиаиндустрия работает стабильно, и нет потребности ограничивать исключительные авторские права иностранных субъектов — музыку, кино и книгу новая инициатива не затронет. Зарубежные поставщики ПО нарушили контрактные обязательства, уверены эксперты: на объектах критически важной инфраструктуры заменить иностранное ПО одномоментно не получится, и государство осознаёт связанные с этим риски. Требуются механизмы для продолжения его работы как минимум на время, необходимое для создания отечественных альтернатив.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: законодательство, программное обеспечение, лицензия, россия
законодательство, программное обеспечение, лицензия, россия
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