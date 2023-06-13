Сегодня 13 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Toyota начнёт продажи электромобилей на ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Toyota начнёт продажи электромобилей на твердотельных аккумуляторах с 2027 года

Японская корпорация Toyota Motor хоть и является крупнейшим автопроизводителем в мире, в условиях стремительного перехода конкурентов на электротягу демонстрирует тревожащую инвесторов консервативность и неповоротливость. Обнадёжить их призван ряд заявлений, который руководство Toyota сделало накануне ежегодного собрания акционеров. Например, электромобили на основе твердотельных аккумуляторов Toyota начнёт продавать уже в 2027 или 2028 году.

Источник изображения: Toyota

Источник изображения: Toyota

По крайней мере, таков текущий план японского автопроизводителя, как отмечает Reuters. К 2026 году Toyota рассчитывает увеличить ежегодный объём реализации электромобилей подконтрольных ей марок до 1,5 млн штук в год. На данном этапе разработки специалистам Toyota удалось решить проблемы с надёжностью и долговечностью аккумуляторов с твердотельным электролитом, и теперь компания рассчитывает наладить серийный выпуск машин на их основе уже к 2027‒2028 годам.

Промежуточным этапом прогресса в сфере производства тяговых батарей для Toyota станет 2026 год, поскольку к этому времени компания предложит электромобили с более ёмкими аккумуляторами, позволяющими проезжать без подзарядки до 1000 км и восполнять заряд менее чем за двадцать минут. При этом стоить такая тяговая батарея будет на 20 % меньше, чем устанавливаемая в существующий электрический кроссовер Toyota bZ4X.

Не оставит без внимания Toyota и аккумуляторные батареи, сочетающий литий и фосфат железа (LFP). К 2026 или 2027 году она будет оснащать ими ряд своих электромобилей, добившись увеличения запаса хода на 20 % по сравнению с нынешним bZ4X (до 510 км в переднеприводном исполнении) и снижения себестоимости батареи на 40 %.

Когда-то Toyota была акционером Tesla и делилась с ней какими-то ноу-хау, но в будущем компании поменяются ролями с точки зрения обмена опытом. Toyota собирается взять на вооружение метод изготовления кузовных деталей, который Tesla применяет для упрощения конструкции транспортных средств. Крупные кузовные элементы будут изготавливаться монолитными на огромных прессах, как в случае с Tesla. Одновременно будет повышаться уровень автоматизации автосборочного производства за счёт расширения применения роботов и цифровых технологий.

Отдельным пунктом в списке инноваций, которые Toyota полна решимости внедрять на производстве, является улучшение аэродинамических параметров своей продукции. Сотрудничая с разработчиками ракетной техники из Mitsubishi Heavy Industries, японский автопроизводитель надеется опустить коэффициент аэродинамического сопротивления своих электромобилей ниже отметки в 0,2. Среди серийно выпускаемых электромобилей Lucid Air отличается сопоставимым значением этого коэффициента, при этом очертания кузова у этого седана довольно гармоничны с точки зрения пропорций и дизайна. Toyota рассчитывает приблизиться к 0,1 или чуть большей величине.

У своих партнёров Toyota намеревается закупать элементы силовой платформы для электромобилей более компактных размеров, использование которых освободит место под груз и пассажиров. Denso получит поддержку от Toyota в вопросе разработки полупроводников на основе карбида кремния, обладающих более высоким КПД при использовании в инверторах. Стоимость силовой установки электромобиля за счёт перехода на компоненты из карбида кремния можно будет снизить на 50 %, по подсчётам Toyota.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
2000 км без остановок — итог испытаний электрического Toyota RAV4 на дороге с беспроводной зарядкой
Toyota представила концепты электромобилей bZ Sport Crossover и bZ FlexSpace с футуристичными салонами
Toyota намерена представить 10 моделей электромобилей до 2026 года и нарастить их продажи почти в 100 раз
Роботакси «Яндекса» не нужен интернет и GPS — машины ездят с сантиметровой точностью по лидарам
Бывший руководитель Samsung своровал чертежи полупроводникового завода и хотел построить его копию в Китае
Китайская Gotion High-Tech готовит к выпуску аккумуляторы с марганцем — электрокару их хватит на 1000 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, разработка и производство электроники,
Теги: toyota, полупроводники, аккумулятор, электромобиль, denso
toyota, полупроводники, аккумулятор, электромобиль, denso
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5
Обзор HOBOT-R3 Ultrasonic: время мыть окна 5
Практикум по ИИ-рисованию, часть вторая 3
С 6 июня по 3 июля на обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 действуют скидки до 8000 рублей 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22