Новая глава Twitter заявила о намерении построить Twitter 2.0

Новый гендиректор Twitter Линда Яккарино (Linda Yaccarino), приступившая к выполнению своих обязанной на прошлой неделе, обратилась в понедельник к сотрудникам с электронным посланием, в котором сообщила, что платформа социальных сетей должна стать самым точным источником информации в мире в режиме реального времени.

Яккарино отметила, что Илон Маск (Elon Musk), купивший сервис микроблогинга в октябре прошлого года, успешно провёл преобразования на предприятиях из других отраслей, таких как космическая и автомобильная.

Стало ясно, что глобальная городская площадь (Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью») нуждается в преобразовании, «чтобы продвигать цивилизацию вперёд посредством нефильтруемого обмена информацией и открытого диалога о вещах, которые наиболее важны для нас», написала Яккарино.

«Twitter ставит перед собой задачу стать самым точным в мире источником информации в режиме реального времени и глобальной городской площадью для общения, — указала она в служебной записке. — Мы на пороге того, чтобы войти в историю, и это не пустое обещание».

Маск сообщил, что продолжит участвовать в деятельности Twitter, наблюдая за разработкой сервиса. После его прихода к власти штат компании сократился с почти 8000 сотрудников до примерно 1500 человек (по данным на апрель текущего года).

В служебной записке Яккарино написала, что люди должны искренне верить в видение Twitter 2.0 и усердно работать над его воплощением. «Успех Twitter 2.0 — наша ответственность», — добавила она.