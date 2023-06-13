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Холдинг Embracer запустил масштабную реструктуризацию — она приведёт к увольнениям, закрытию студий и отмене игр

Владеющий Aspyr, Deep Silver, Gearbox, Plaion, Saber и THQ Nordic шведский холдинг Embracer Group, в последние годы скупавший игровые студии налево и направо, объявил о масштабной реструктуризации, которая повлечёт за собой неприятные последствия.

Источник изображения: Deep Silver

Источник изображения: Deep Silver

Реструктуризация направлена на сокращение расходов, распределение капитала, повышение эффективности и консолидацию. Инициатива повлечёт за собой сокращения, закрытие (или продажу) студий, а также отмену неанонсированных игр.

По словам генерального директора Embracer Ларса Вингефорса (Lars Wingefors), реструктуризация будет происходить в несколько этапов (первый уже начался) и продлится до марта 2024 года.

В качестве запланированных в рамках реструктуризации мер называются:

  • введение временных должностей операционного директора и директора по стратегии — ими станут гендиректор Saber Interactive Мэттью Карч (Matthew Karch) и гендиректор Crystal Dynamics Фил Роджерс (Phil Rogers) соответственно;
  • сокращение корпоративных, издательских и коммерческих, общих и административных расходов;
  • закрытие студий и отмена неанонсированных проектов с низкими прогнозами окупаемости;
  • создание более комплексного централизованного процесса для игровых инвестиций и анализа результатов работы при сохранении свободы творчества;
  • сокращение инвестиций в сторонние разработки и упор на поддержку своих студий и франшиз;
  • увеличение внешнего финансирования высокобюджетных игр, разрабатываемых внутренними студиями.
Мэттью Карч и Фил Роджерс (источник изображений: Embracer Group)

Мэттью Карч и Фил Роджерс (источник изображений: Embracer Group)

В открытом письме по поводу анонса Вингефорс подчеркнул, что реструктуризация поможет Embracer стать «более компактной, сильной, целенаправленной и самодостаточной компанией».

«Представленная программа выведет нас из режима крупных инвестиций, превратит в бизнес с высокой прибыльностью в этом году и позволит противостоять ухудшающейся экономике и рыночным реалиям», — уверен Вингефорс.

В то же время, говорит Вингефорс, Embracer ждёт успешный текущий финансовый год: Dead Island 2 превзошла ожидания руководства, а на подходе ещё ряд крупных игр, включая Remnant 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Payday 3.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Анонс,
Теги: embracer group
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