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Премьера геймплея стратегии Stormgate: бешеная динамика и узнаваемый почерк создателей StarCraft II

Студия Frost Giant, основанная выходцами из Blizzard, представила дебютное видео с игровым процессом Stormgate — стратегии в реальном времени на движке Unreal Engine 5. Демонстрация состоялась в рамках прошедшей PC Gaming Show.

Источник изображения: Frost Giant Studios

Источник изображения: Frost Giant Studios

Представленное видео позволяет увидеть в действии основные механики Stormgate: строительство ключевых зданий базы, динамичные сражения с применением разных типов юнитов, разведку и многое другое.

За Stormgate отвечают люди, которые приложили руку к легендарным стратегиям от Blizzard, что очень хорошо заметно по представленному геймплейному видео. Цветовая палитра, угол камеры, подход к проектированию юнитов (пропорции тела, оружие и анимации), темп сражений и многое другое — всё это напоминает сразу как о StarCraft II, так и о Warcraft III.

Также разработчики пообещали, что в ближайшие месяцы будет опубликовано очень много новой информации о Stormgate. В рамках отдельных публикаций авторы начнут рассказывать больше о фракциях, режимах, сюжете и других вещах.

Stormgate должна выйти только на PC, у игры уже появилась своя страница в Steam. Стратегию станут распространять по условно-бесплатной модели. Закрытое бета-тестирование начнётся в июле и будет разделено на несколько этапов вплоть до 2024 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия,
Теги: stormgate, стратегия в реальном времени, frost giant studios
stormgate, стратегия в реальном времени, frost giant studios
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