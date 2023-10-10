После февраля 2022 года в России появилось не меньше 50 новых разработчиков игр — они метят на Китай, Бразилию, Иран и другие зарубежные рынки

Издание «Известия» со ссылкой на представителей отрасли сообщило, что за последние полтора года в России появилось «как минимум» 50 новых независимых студий по разработке видеоигр.

По словам руководителя Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василия Овчинникова, новые студии стараются занять нишу западных компаний и издателей, ушедших с российского рынка после февраля 2022 года.

Прежде всего речь про небольшие и средние студии — почти у всех в работе игры разной степени готовности. Сейчас команды преимущественно ориентированы на внутренний рынок, но стремятся к зарубежным.

Овчинников наметил наиболее перспективные иностранные рынки для российских студий:

Китай — один из самых перспективных, но закрытый рынок. РВИ ведёт переговоры о ежегодной выдаче российским разработчикам 15 лицензий на издание своих игр в стране;

Бразилия — российские компании уже наладили партнёрские отношения с местной ассоциацией создателей игр;

другие страны БРИКС (Индия, Южная Африка) — президент Российской Федерации Владимир Путин уже поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр в этом направлении;

Южная Корея — налаживаются связи. В Сеуле уже был проведён семинар с российскими разработчиками и руководителями видеоигровых ассоциаций, готовится программа по повышению квалификации отечественных специалистов;

Иран, Индонезия, страны Африки (Бенин, Эфиопия, Замбия) — ведутся переговоры.

Серьёзной проблемой для российского рынка называют утечку IT-специалистов за границу — в том числе, чтобы избежать проблем в финансовых расчётах с партнёрами. Помимо маленьких студий, отрасли нужны новые «большие игроки».

«С российским рынком нужно заново учиться работать. Надо изучать свою аудиторию, смотреть, что она любит, за что она готова платить», — добавил исполнительный директор «Игропрома» Дмитрий Куценко.

Эксперт полагает, что, несмотря на возникшие трудности, «уже в ближайшие пару лет появятся новые крупные российские студии, которые смогут создавать качественные и среднебюджетные проекты».