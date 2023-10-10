NVIDIA выпустит улучшенную версию GeForce RTX 4080 в начале 2024 года, но она вряд ли станет популярной

В первые месяцы 2024 года NVIDIA выпустит более мощную версию видеокарты GeForce RTX 4080, гласит неподтвержденная информация, которая распространяется в соцсетях, пишет PC Gamer. Модель с приставкой Super или Ti в названии будет работать на базе урезанного графического процессора AD102, который используется в GeForce RTX 4090. Предельная мощность новой видеокарты составит менее 450 Вт, а ценник будет сравним с GeForce RTX 4080.

Существующая NVIDIA GeForce RTX 4080 оборудуется чипом AD103 с 80 активными потоковыми мультипроцессорами (SM) и шиной памяти на 256 бит. У графического процессора в данной видеокарты отключены четыре SM, а значит, полностью активный AD103 заметного прироста производительности новой видеокарте не обеспечит. Тем временем у AD102 более значительный потенциал: до 144 SM и 384-битная память. У NVIDIA GeForce RTX 4090 включены 128 SM, а значит, у модели с условным названием GeForce RTX 4080 Ti могут быть, например, 100 SM. В такой конфигурации версия GeForce RTX 4080 Ti может оказаться на 25 % быстрее базовой модели, особенно если объём памяти составит 20 Гбайт — обычная RTX 4080 несёт только 16 Гбайт памяти.

Видеокарта GeForce RTX 4080 не снискала большой популярности из-за цены, которая оказалась значительно выше предыдущих видеокарт GeForce RTX xx80-й серии. Для сравнения, GeForce RTX 3080 продавалась за $700, тогда как GeForce RTX 4080 подорожала сразу на $400. Вместе с тем NVIDIA GeForce RTX 4090 поступила в продажу за $1599, и бытует мнение, что многие потребители предпочли доплатить и приобрести флагманскую видеокарту, вместо покупки заметно более слабой GeForce RTX 4080 дороже тысячи долларов. С выходом GeForce RTX 4080 Ti ситуация вряд ли изменится кардинально, ведь NVIDIA явно не позволит ей сильно приблизиться по производительности к флагманской модели, да и цену вряд ли сбросит.