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«Слишком много компромиссов»: Google наотрез отказалась выпускать бюджетные смартфоны Pixel

Google приняла стратегическое решение не заниматься производством бюджетных смартфонов в линейке Pixel. Нанда Рамачандран (Nanda Ramachandran), вице-президент Google по мобильному бизнесу, сообщил, что создание устройства стоимостью около $200 потребовало бы слишком больших компромиссов. Это главным образом касается ключевых характеристик: качества камеры, уровня безопасности и интеллектуальных функций на основе ИИ.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Google сделала заявление, которое может огорчить тех, кто рассчитывал на появление более доступных моделей смартфонов Pixel. В интервью немецкому изданию Der Standard Рамачандран подчеркнул, что компания не планирует двигаться в направлении бюджетных устройств. «Слишком много компромиссов пришлось бы сделать», — заявил он.

Основные преимущества смартфонов Pixel заключаются в высококачественной камере, надёжных комплектующих и продвинутых функциях на основе ИИ. Эти элементы являются неотъемлемой частью бренда и его уникального предложения на рынке. Кроме того, Google пообещала выпускать обновления Android ОС и системы безопасности на протяжении 7 лет для своих новых моделей Pixel 8. Это обещание делает новые смартфоны Google особенно привлекательными для долгосрочного использования. Выпуск бюджетной модели, у которой невозможно было бы обеспечить подобные гарантии по поддержке, мог бы подорвать репутацию компании в вопросах стабильности работы и надёжности устройства.

Стоит отметить, что даже с высокими оценками критиков смартфоны Pixel не смогли значительно увеличить долю рынка. По имеющимся данным, всего 4,6 % американцев выбирают устройства Google в качестве своих основных смартфонов.

Отказ от создания бюджетных моделей Pixel является стратегическим выбором Google, направленным на сохранение и укрепление уникального места компании на рынке смартфонов. В условиях жёсткой конкуренции, особенно в бюджетном сегменте, где присутствуют такие игроки, как Xiaomi, Nokia и Samsung, Google делает ставку на качество и инновации.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel 8, pixel 8 pro, google, смартфоны, флагман
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