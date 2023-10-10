Valve вернула игрокам доступ к CS:GO и огорчила пользователей macOS — рейтинг Counter-Strike 2 в Steam продолжает падение

Недовольство пользователей онлайн-шутера Counter-Strike 2 нарастало с самого релиза и наконец вылилось в нечто осязаемое — снижение рейтинга недавних обзоров до «смешанных».

На момент публикации материала 68 % из оставленных за последние 30 дней 168 тыс. обзоров Counter-Strike 2 были положительными. Общий рейтинг, доставшийся игре от CS:GO, остаётся на уровне «очень положительных» отзывов (88 %).

Геймеры продолжают жаловаться на отсутствие режимов и карт из CS:GO, падение производительности, технические особенности новой версии, читеров и (новинка) удаление из игры анимации тверкинга.

Кроме того, Valve подтвердила прекращение поддержки DirectX 9 и 32-битных ОС, а также macOS (менее 1 % от активной аудитории CS:GO). Впредь Counter-Strike 2 будет поддерживать только Windows (64 бит) и Linux.

Затронутым ограничениями игрокам, купившим апгрейд до прайм-статуса в CS:GO между анонсом (22 марта) и релизом (27 сентября) Counter-Strike 2, предлагается оформить возврат средств. Акция продлится до 1 декабря.

Впрочем, есть и (относительно) хорошие новости. Для тех, кто не может или не хочет играть в Counter-Strike 2 на своём текущем железе, Valve подготовила новую опцию — устаревшую (legacy) версию CS:GO.

Это сборка CS:GO со всеми функциями, кроме официального матчмейкинга. Её поддержка продлится до 1 января 2024 года — игра останется доступна и дальше, но некоторые функции (вроде доступа к инвентарю) могут начать давать сбой.