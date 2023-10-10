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Google запустила инициативы, которые помогут людям и организациям сократить вредные выбросы в атмосферу

Google рассказала о новых функциях своей поисковой системы и других сервисов, ориентированных на расширенное представление экологически значимой информации. Компания будет больше рассказывать о технических характеристиках электромобилей, предложит эффективную прокладку маршрутов и больше информации о более экологичных маршрутах, предоставит функции ИИ-оптимизации работы светофоров, а также многое другое.

Источник изображений: blog.google

Источник изображений: blog.google

При поиске информации об электромобилях пользователи Google получат широкий спектр информации о каждой конкретной модели, включая возможность рассчитывать на госсубсидии и налоговые льготы — эти данные уже доступны в США, и до конца года они появятся во Франции и Германии. Поисковая машина поможет точнее рассчитывать запас хода электромобиля с учётом конкретных условий и множества факторов. В 21 стране мира также доступен калькулятор расхода заряда и возможность сравнивать удельные расходы на топливо для машин с ДВС и электромобилей. Пользователи из Индии и Индонезии теперь также смогут прокладывать маршруты с учётом рельефа и трафика, чтобы экономить топливо или заряд батареи.

Появились новые навигационные инструменты для тех, кто предпочитает альтернативные транспортные средства — так, при поддержке оператора Transport for London на карте британской столицы появились сотни велосипедных дорожек. А во Франции можно будет спланировать передвижения не только на персональном автомобиле, но и проложить маршрут на общественном транспорте и пешим ходом, если такой способ окажется сопоставим по времени — сейчас эта функция только тестируется.

Google решила усилить присутствие в авиационном сегменте. Ранее компания запустила совместный проект с American Airlines и фондом Билла Гейтса (Bill Gates) Breakthrough Energy по разработке менее опасных для экологии маршрутов полётов, чтобы снизить объёмы инверсионных следов. Теперь к проекту присоединилась организация «Евроконтроль» (EUROCONTROL), которая сотрудничает с европейскими авиакомпаниями — она будет консультировать пилотов, как сократить присутствие этого эффекта.

Ещё одна инициатива — программа Project Green Light, направленная на повышение эффективности светофорной регулировки при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, уровни загрязнения воздуха в районе регулируемых светофорами перекрёстков до 29 раз выше, чем на открытых дорогах. ИИ-алгоритмы Project Green Light помогают дорожникам настраивать светофоры таким образом, чтобы минимизировать число остановок при движении машин. Необходимые для этого инструменты чрезвычайно просты в реализации, утверждает Google, а их внедрение занимает считанные минуты. Как показали результаты тестирования системы в ряде городов, число остановок получается сократить на 30 %. Теперь программа Project Green Light будет запущена в Рио-де-Жанейро, Манчестере, Джакарте и Будапеште — всего более десяти городов, а к концу года их число увеличится дополнительно.

При поиске бытовой техники пользователи Google увидят информацию о возможности использования её экологически чистых альтернатив, предусматривающих госсубсидии и налоговые льготы. Инструмент Cool Roofs на платформе Google Earth поможет эффективнее проектировать здания с учётом возможности устанавливать на крышах солнечные батареи. В ближайшие недели он будет доступен в 15 новых городах.

Компания рассказала об инструментах, направленных на сокращение последствий стихийных бедствий. Так, работающий в прибрежных зонах 80 стран, где проживают 12 млн человек, инструмент Flood Hub, предназначенный для оповещения о наводнениях, теперь заработает в США и Канаде. С 2020 года Google сотрудничает с американскими властями, почти в реальном времени показывая карты распространения лесных пожаров. Существует также инструмент Tree Canopy, который помогает муниципальным властям определять места, где необходимо высаживать растения — работа инструмента расширится на 2000 новых городов по всему миру.

Наконец, с целью сокращения влияния на экологию Google начала перепроектировать свои центры обработки данных. Информация компании показывает, что спрос на ИИ-вычисления растёт медленнее, чем наращивается мощность ЦОД, поэтому в Google интенсифицируют разработку и внедрение ИИ-ускорителей, помогающих повышать энергоэффективность ресурсов. Комплексы Google, по её собственным оценкам, в 1,5 раза более энергоэффективны по сравнению со средними корпоративными ЦОД — при этом компания активно переходит на безуглеродные энергоресурсы.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, поиск, экология
google, поиск, экология
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