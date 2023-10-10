Google отчиталась об успешно отражённой в минувшем августе самой мощной DDoS-атаке в истории — её интенсивность составила 398 млн запросов в секунду, что в 7,5 раза мощнее антирекорда, установленного в прошлом году. В рамках вредоносной кампании были также отмечены новые методы взлома сайтов и сервисов.

В новой серии DDoS-атак использовалась новая техника Rapid Reset, основанная на мультиплексировании потоков — важнейшей функции протокола HTTP/2. Интенсивность атаки достигала значения в 398 млн запросов в секунду, тогда как прошлогодний рекорд составлял «всего» 46 млн запросов в секунду. Для сравнения, в течение этой двухминутной атаки генерировалось больше запросов, чем было прочитано статей «Википедии» за весь сентябрь 2023 года.

Последняя волна атак началась в конце августа и продолжается по сей день — она нацелена на крупнейших поставщиков инфраструктурных ресурсов, включая сервисы Google, сеть Google Cloud и клиентов Google. Компании удалось сохранить работоспособность сервисов за счёт глобальной инфраструктуры распределения нагрузки. Google скоординировала усилия с отраслевыми партнёрами, что помогло установить механизмы атак и совместными усилиями разработать меры по смягчению последствий.

В ходе отражения атаки была выявлена уязвимость протокола HTTP/2, которой присвоили номер CVE-2023-44487 с рейтингом 7,5 балла из 10 — эта уязвимость помогла злоумышленникам реализовать технику Rapid Reset. Чтобы ограничить влияние этого вектора атаки, Google рекомендует администраторам серверов с поддержкой протокола HTTP/2 убедиться, что были установлены патчи, закрывающие уязвимость CVE-2023-44487.