NVIDIA выпустила драйвер 537.58 с поддержкой бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3

Компания NVIDIA выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 537.58 WHQL. В него добавлена поддержка игр с технологией масштабирования изображения NVIDIA DLSS: Forza Motorsport, Lords of the Fallen, а также бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3.

Новое программное обеспечение NVIDIA добавило поддержку DLSS 2 Super Resolution и NVIDIA Reflex в Call of Duty: Modern Warfare III. Многопользовательская бета-версия будет доступна с 12 по 16 октября. Поддержка DLSS 3 Frame Generation для увеличения частоты кадров появится в полной версии игры, которая выйдет 10 ноября.

В Forza Motorsport новый драйвер обеспечивает максимально высокую частоту кадров и плавность игрового процесса. В Lords of the Fallen, которая выйдет 13 октября, драйвер добавит поддержку DLSS 3 Frame Generation с первого дня.

Список исправленных проблем:

исправлен профиль приложения для Lies of P в Microsoft Store/Xbox Game Pass;

утилиты мониторинга GPU ранее сообщали о неверном потреблении энергии в режиме ожидания на видеокартах GeForce RTX 4060;

исправлена проблема с увеличенной задержкой DPC при подключении GPU через HDMI 2.1 FRL с 10bpc/12bpc.

Список известных проблем:

значительное падение производительности в игре Halo Infinite на видеокартах серии Maxwell;

случайное мерцание черного экрана на некоторых мониторах при использовании режима Display Stream Compression на драйверах R530;

возможны проблемы с установкой панели управления NVIDIA из магазина Windows Store.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 537.58 WHQL можно с официального сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.