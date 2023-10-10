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NVIDIA предложила покупателям видеокарт GeForce RTX 40 игру Alan Wake II

Ожидаемый хоррор Alan Wake II, являющийся продолжением хита 2010 года, выйдет 27 октября 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Покупатели большинства видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 смогут получить игру бесплатно.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Alan Wake II с самого начала будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS 3.5 и Reflex. Получить экземпляр игры смогут покупатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 и 4090 или настольных ПК с этими графическими адаптерами. В акции также участвуют ноутбуки с мобильными NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Предложение не распространяется только на настольную GeForce RTX 4060 и мобильные RTX 4050/4060. Акция продлится до 17 ноября.

Следует также отметить, что акция распространяется на продукцию, приобретённую только в определённых розничных сетях и у определённых интеграторов — полный список приведён на сайте NVIDIA. При покупке участвующего в акции товара потребителю придёт на электронную почту письмо с подробными инструкциями по получению цифровой копии Alan Wake II в Epic Games Store.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик,
Теги: nvidia, alan wake 2, акция
nvidia, alan wake 2, акция
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