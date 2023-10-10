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Disney показала подвижного эмоционального робота, который будто сошёл с кадров её фильмов

На Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам в Детройте на прошлой неделе Disney представила безымянного двуногого робота, который ходит по пересечённой местности и сохраняет равновесие при столкновениях. Помимо впечатляющих возможностей ходьбы и функциональности, робот также чрезвычайно выразителен: его антенны могут шевелиться, словно кошачьи уши, а голова движется во всех направлениях, имитируя эмоции посредством языка тела.

Источник изображений: The Verge / Evan Ackerman

Источник изображений: The Verge / Evan Ackerman

Робототехники работали вместе с аниматорами, чтобы добиться от робота выразительности движений, схожей с анимированным персонажем. Новая робототехническая платформа «независима от аппаратного обеспечения», что позволяет использовать её для создания персонажей с совершенно разными «повадками».

«Большинство робототехников сосредоточены на том, чтобы их двуногие роботы могли надёжно ходить, — отметил один из разработчиков. — В Disney этого может быть недостаточно — нашим роботам, возможно, придётся маршировать, расхаживать, гарцевать, красться, бежать трусцой или извиваться, чтобы передать эмоции, которые нам нужны».

Робот в основном напечатан на 3D-принтере и был разработан командой Disney Research в Цюрихе менее чем за год под руководством учёного-исследователя Морица Бехера (Moritz Bächer). «Как правило, в инструменты анимации не встроена физика, — говорит Бэхер. — Поэтому художникам сложно создавать анимацию, которая будет работать в реальном мире». Конвейер команд, разработанный Disney Research, должен значительно сократить время, необходимое для обучения робота новому поведению, и теперь Disney сможет разрабатывать новых роботизированных персонажей за месяцы, а не за годы.

Новый робот чем-то напоминает ВАЛЛ-И, его дизайн также перекликается с дроидами из «Звёздных войн». Ранее компания уже представляла похожих двуногих концептуальных роботов, напоминающих Грута и Джуди Хоппс. Технология далеко продвинулась за последние годы и, возможно, вскоре роботы в образах персонажей Диснея смогут свободно разгуливать по Диснейленду, радуя детей и их родителей.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: disney, робототехника
disney, робототехника
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