Qualcomm в преддверии мероприятия Snapdragon Summit заявила о ребрендинге линейки своих процессоров для ПК. В новых чипах компания откажется от маркировки Snapdragon 8cx и вместо неё будет использовать новое название для серии — Snapdragon X.

В официальном блоге компании старший вице-президент и директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр (Don McGuire) подтвердил, что первыми под названием новой серии будут выпускаться процессоры Oryon. Он описал их, как «квантовый скачок в производительности и энергоэффективности» и добавил, что «при сочетании с нашим NPU чипы [Snapdragon X] обеспечат ускоренный пользовательский опыт на устройствах в новую эпоху генеративного искусственного интеллекта».

Для новой серии процессоров Snapdragon X для компьютеров на Windows будут использоваться новые логотипы, однако Qualcomm намекает, что в них всё же будет узнаваться привычный огненный шар, являющийся фирменным элементом серии Snapdragon. По мнению компании, приставка «X» в названии поможет отличать её процессоры для сегмента ПК от прочих чипов Snapdragon, которые используются, например, в смартфонах. По словам Макгуайра, также для процессоров Snapdragon X Series будет использоваться «более понятная и упрощённая иерархия».

До настоящего момента Qualcomm являлась единственной компанией, которая выпуска однокристальные платформы на базе Arm для устройств с операционной системой Windows. Основную массу компьютеров и ноутбуков с процессорами на базе Arm на рынке представляют системы Mac компании Apple. С грядущими процессорами Oryon компания Qualcomm намерена изменить данное положение дел, поскольку они предложат гораздо более высокую производительности, нежели прежние решения Qualcomm для ПК. В новинках используется технология ядер, разработанная компанией Nuvia — стартапом, который Qualcomm купила в 2021 году за $1,4 млрд.

В 2022 году генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) на встрече с высшим руководящим составом компании оптимистично спрогнозировал, что «с учётом всего успешного накопленного опыта для ПК-процессоров Snapdragon в 2024 году ожидается переломный момент».

Если чипы Snapdragon X позволят компании более эффективно конкурировать с AMD и Intel на рынке ПК, то доля Arm в этом сегменте может значительно расшириться за пределы закрытой среды Mac. В то же время в последних сообщениях говорится, что между Qualcomm и некоторыми OEM-производителями ноутбуков якобы возникли разногласия на фоне требований разработчика процессоров использовать вместе с SoC Oryon её собственные интегральные схемы управления питанием (PMIC). Поэтому будет интересно посмотреть, какие в итоге ноутбуки будут представлены на базе этих чипов.

Мероприятие Snapdragon Summit будет проходить с 24 по 26 октября.