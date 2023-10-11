Google отпраздновала победу в патентном споре с Sonos и призвала к реформе патентной системы США

После отмены федеральным судом США решения о штрафе в $32,5 млн в пользу Sonos, Google объявила о своей победе в длительном патентном споре. Компания намерена восстановить ранее отключённые функции трансляции звука в нескольких помещениях на беспроводных аудиоустройствах Google Home. Кроме того, Google открывает дискуссию о необходимости реформы патентной системы США.

Федеральный судья США Уильям Алсуп (William Alsup) отклонил решение о выплате Google компенсации Sonos в размере $32,5 млн. В официальном блоге Google утверждается, что Sonos в течение нескольких лет вводит в заблуждение общественность, утверждая, что устройства Google Home нарушают патенты Sonos.

Халима ДеЛейн Прадо (Halimah DeLaine Prado), главный юрисконсульт Google, подтвердила, что благодаря судебному решению функции трансляции звука в нескольких помещениях на умных колонках Google будут восстановлены. Эти функции были временно отключены из-за текущего патентного спора с компанией Sonos.

Google видит текущую ситуацию как повод для дискуссии о реформе патентной системы США. Прадо указывает на необходимость увеличения финансирования Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), чтобы организация могла эффективно анализировать сложные патентные заявки.

Sonos не согласна с решением суда и планирует его обжаловать. Компания утверждает, что решение неверно с точки зрения фактов и закона. Стоит отметить, что юридическое противостояние между компаниями не завершено: рассматриваются другие дела в Международной торговой комиссии (ITC).