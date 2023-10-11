AMD договорилась купить стартап Nod.ai, разрабатывающий ПО для искусственного интеллекта

Компания AMD пытается соперничать с NVIDIA в сегменте искусственного интеллекта, но могущество последней в известной степени обусловлено распространением программной экосистемы CUDA, тогда как альтернативные платформы AMD широкой поддержки не нашли, даже оставаясь открытыми. Усилить своё программное направление AMD попытается за счёт покупки калифорнийского стартапа Nod.ai.

Основанная в 2013 году компания Nod.ai своей целью считает создание доступных решений с искусственным интеллектом для широкого спектра вычислительных платформ, от облачных систем до мобильных телефонов. Ускорение систем генеративного искусственного интеллекта тоже относится к числу приоритетов стартапа, причём за историю своего существования Nod.ai не раз сотрудничал с AMD.

Финансовая сторона сделки не раскрывается, однако сотрудникам Nod.ai вряд ли придётся менять место жительства после перехода стартапа под крыло AMD, поскольку штаб-квартиры обеих компаний расположены в Санта-Кларе. За время своего существования Nod.ai смог привлечь на своё развитие около $36,5 млн. Как пояснили представители AMD в интервью Reuters, в этом году в структуре компании было создано подразделение Artificial Intelligence Group, в состав которого и войдёт Nod.ai.

Сейчас в этом подразделении трудятся около 1500 инженеров, до конца года их численность будет увеличена ещё на 300 человек за счёт заполнения вакансий, процесс продолжится и в 2024 году. AMD при этом намеревается расширять свою программную экосистему как органически, так и за счёт поглощений. Покупка Nod.ai станет для AMD второй сделкой такого толка в текущем году.