Критический промах: пошаговая стратегия The Lamplighters League от авторов BattleTech и Shadowrun оказалась «большим разочарованием» для Paradox

Пошаговая стратегия The Lamplighters League от американской студии Harebrained Schemes (трилогия Shadowrun, BattleTech) вышла буквально неделю назад, а издатель Paradox Interactive уже записал игру в «большие разочарования».

Paradox раскрыла, что капитализированные затраты на разработку The Lamplighters League составили 320 млн шведских крон (около $29,3 млн). Эта сумма будет определена в расходы компании за четвёртый квартал 2023 года.

Больше половины упомянутых затрат на создание The Lamplighters League — 171 млн шведских крон ($15,7 млн) — Paradox спишет в результате пострелизного пересмотра прогноза продаж игры.

Судя по всему, стартовала The Lamplighters League неважно: Paradox добавляет, что результаты игры приведут к убыткам в размере 248 млн шведских крон ($22,7 млн) по итогам четвёртого квартала.

В официальном пресс-релизе по поводу списания упомянутой суммы также приводится комментарий генерального директора Paradox Interactive Фредрика Вестера (Fredrik Wester).

«The Lamplighters League — весёлая игра со множеством сильных сторон. Несмотря на внушающие робкий оптимизм показатели в подписках, коммерческий приём оказался слишком слабым, что, честно говоря, большое разочарование», — заявил Вестер.

The Lamplighters League вышла 3 октября на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра получила смешанные оценки критиков (75 % на Metacritic), а в российском Steam на релизе ещё и подорожала.