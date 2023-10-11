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Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки

В ноябре Microsoft добавит в OneNote своего нового ИИ-помощника Microsoft 365 Copilot. Copilot в OneNote сможет создавать списки дел, составлять планы, делать выборки и самостоятельно переписывать заметки. Microsoft 365 Copilot станет доступен с 1 ноября для клиентов Microsoft 365 с определёнными корпоративными тарифными планами, а OneNote станет частью линейки Microsoft 365, согласно дорожной карте компании.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Некоторые клиенты Microsoft 365 Enterprise уже тестировали новую систему Copilot в течение последних шести месяцев в таких приложениях, как Word, Excel и PowerPoint. В июле Microsoft объявила, что планирует взимать $30 в месяц за одного пользователя пользователя за доступ к Copilot после его запуска в ноябре. За функции ИИ придётся заплатить высокую цену, но Microsoft утверждает, что использование ИИ фундаментально изменит способ создания документов Office.

Copilot в OneNote будет отображаться в виде боковой панели справа в домашней ленте приложения. По утверждению Microsoft, ИИ-помощник сможет суммировать страницы, разделы заметок или составлять тезисы на основе текста пользователя. Copilot также будет создавать списки дел на основе заметок, планировать мероприятия и встречи или выступать в роли чат-бота, отвечая на запросы пользователя.

Microsoft планирует в следующем году внедрить Copilot в потребительскую версию Microsoft 365. Учитывая, сколько студентов и других «физических» лиц используют OneNote, можно предположить, что это будет одно из первых приложений, в котором Copilot станет массово доступен конечным потребителям. Похоже, что OneDrive претерпит серьёзные изменения благодаря интеграции Copilot в будущем, хотя и не все пользователи останутся этим довольны.

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Рубрики: Новости Software, Офисные пакеты, Операционные системы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: microsoft, copilot, onenote
microsoft, copilot, onenote
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