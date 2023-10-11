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На сайте австралийской рейтинговой комиссии обнаружили страницу Grand Theft Auto VI, но не спешите радоваться

Пользователи форума Reddit обратили внимание, что на сайте австралийской рейтинговой комиссии Australian Classification засветилась страница ни много ни мало Grand Theft Auto VI. Впрочем, радоваться оказалось рано.

Источник изображения: Steam (Michael_411)

Источник изображения: Steam (Michael_411)

Упомянутая заявка на классификацию игры под названием Grand Theft Auto VI (с пробелом после последнего знака) якобы подана студией Rockstar Games ещё 2 апреля текущего года.

Согласно записи, Australian Classification выдала GTA VI характерный для серии рейтинг MA15+ («от 15 лет») из-за наличия в игре откровенных сцен и употребления наркотиков. Лишь у GTA V было R18+ («Только для взрослых»).

Источник изображения: Australian Classification

Источник изображения: Australian Classification

Фанаты тут же заподозрили что-то неладное: вдобавок к странному пробелу после заголовка GTA VI название Rockstar Games написано не заглавными буквами, а в адресной строке страница имеет приписку 1.

Как подметили участники форума GTAForums, это произошло потому, что адрес без приписки уже занят «другой» GTA VI (с точкой в заголовке), заявку на классификацию которой ещё в декабре 2022 года подала некая RainReach.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Весьма вероятно, что эта апрельская классификация Grand Theft Auto VI на сайте Australian Classification является поддельной и к настоящей игре и Rockstar Games никакого отношения не имеет.

Достоверно известно, что новая GTA в разработке и в сентябре 2022 года стала жертвой крупной утечки (в Сеть попало около сотни геймплейных роликов тестовой версии). Предполагается, что игра выйдет с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик,
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, экшен
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