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Непогода сорвала запуск зонда NASA Psyche к астероиду Психея

Запуск космического зонда NASA к астероиду Психея пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий в районе Мексиканского залива. Теперь планируется, что ракета SpaceX Falcon Heavy будет запущена в 10:19 по времени Восточного побережья США (17:19 мск) 13 октября.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

Американский аппарат «Психея» (Psyche), построенный для исследования одноимённого металлического астероида, должен был стартовать сегодня утром с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Но накануне в ходе пресс-брифинга было заявлено, что вероятность благоприятных для этого погодных условий составляет лишь 20 %. Минувшей ночью разразился шторм, и было решено отказаться от попытки запуска в четверг, поскольку на пятницу и субботу ожидается хорошая погода.

Специалист Космических сил США по погоде для запуска Арлена Мозес (Arlena Moses) пояснила, что на регион, в котором расположен космический центр, надвигается область низкого давления, в связи с чем ожидается усиление ветра с юга и юго-запада, а также более сильные порывы. Вероятность установления благоприятной погоды в пятницу и субботу утром оценивается как 50 %.

Меры предосторожности также связаны с конструктивными особенностями ракеты Falcon Heavy — её можно полностью заправить топливом перед стартом не более двух раз, после чего ей потребуется техническое обслуживание. Окно запуска «Психеи» будет открыто до 25 октября — зонд направится к одноимённому астероиду, который находится в главном поясе между Марсом и Юпитером. По одной из версий, металлическое тело может быть обнажённым ядром протопланеты.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, nasa, falcon heavy, астероид
spacex, nasa, falcon heavy, астероид
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