Сегодня стартует The International 2023, а призовой фонд не достиг и $3 млн — так плохо не было 10 лет

В преддверии начала крупнейшего киберспортивного турнира по Dota 2 — The International 2023 — призовой фонд грядущего соревнования набирается рекордно низкими темпами по сравнению с предыдущими годами.

Согласно статистике портала Dota 2 Prize Pool Tracker и официальным данным, за две недели сборов призовой фонд The International 2023 со стартовых $1,6 млн увеличился лишь до $2 960 418 (показатель актуален на момент публикации).

Для турниров The International это худший показатель за последние 10 лет. Лишь в 2013 году сумма была меньше — $2,87 млн. Рекордсменом же остаётся TI 2021 — $13,7 млн за две недели (и $40 млн всего).

У The International 2023 ещё есть время улучшить свой результат, но следующая цель — $10,9 млн (The International 2014), и вероятность её достижения крайне мала. Не помогает и на редкость короткий период сборов — чуть больше месяца.

Вероятно, главной причиной посредственных результатов The International 2023 стала неоднозначная реакция игроков на выпущенный в преддверии турнира компендиум для Dota 2, 25 % с продаж которого идут в призовой фонд турнира.

Менеджер сербской команды с русскими корнями Team Spirit Дмитрий Белов (он же Korb3n) у себя в Telegram уже пошутил, что с такими призовыми комментаторы The International 2023 рискуют заработать больше, чем его участники.

Групповой этап The International 2023 стартует сегодня, 12 октября, и продлится до 16-го числа. Плей-оффы пройдут с 20 по 23 октября, а финал и гранд-финал состоятся с 27 по 30 октября. Расписание матчей можно найти на сайте Dota 2.